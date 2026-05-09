U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe Buducnost Voli Podgorica în sferturile de finală ale competiției ABA League

Partida jucată la Cluj-Napoca a fost echilibrată, diferența dintre cele două echipe fiind doar de opt puncte, înregistrată în minutul 32 al partidei, la scorul de 78-70.

U-BT Cluj-Napoca a obținut victoria vineri seara, pe teren propriu, în fața formației muntenegrene Buducnost Voli Podgorica. | Foto: Facebook U-BT

U-BT Cluj-Napoca a obținut victoria vineri seara, pe teren propriu, în fața formației muntenegrene Buducnost Voli Podgorica, scor 94-90 (25-24, 19-23, 29-23, 21-20), în sferturile de finală ale competiției masculine de baschet ABA League.

În primul meci al seriei, disputat marți la Podgorica, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă cu 86-73. Meciul decisiv pentru calificarea mai departe este programat pe 12 mai, în capitala Muntenegrului, notează Agerpres.ro.

Cu 84 de secunde înainte de final, tabela indica 81-80 pentru U-BT, iar Daron Russell a decis soarta confruntării printr-o aruncare de trei puncte reușită în cele zece secunde rămase ale partidei.

Pentru echipa clujeană, jucătorii care s-au remarcat pe parcursul meciului au fost Nighael Ceaser, cu 15 puncte și 11 recuperări, Daron Russell, cu 14 puncte și 7 pase decisive, Mitchell Creek și Trey Woodbury, fiecare cu câte 13 puncte, acesta din urmă adăugând și 5 recuperări, precum și Iverson Molinar Jones, cu 11 puncte.

De la Buducnost Voli Podgorica s-au remarcat Juwan Morgan, cu 15 puncte și 7 recuperări, Kevin Duane Ferrell Jr., cu 14 puncte, 4 recuperări și 5 pase decisive, Jerry Franck Boutsiele, cu 12 puncte și 5 recuperări, Fletcher Magee, cu 11 puncte, și Axel Bouteille, cu 11 puncte și 4 recuperări.

Acesta a fost al cincilea duel direct dintre cele două formații în acest sezon. U-BT Cluj-Napoca și Buducnost Voli Podgorica s-au mai întâlnit în play-off-ul EuroCup, unde clujenii s-au impus cu 100-82 în deplasare, și în Top 8 al ABA League, unde Buducnost a avut parte de două victorii, 94-89 la Podgorica și cu 110-72 la Cluj-Napoca.

