Despăgubirile pentru exproprierile pe linia Cluj – Oradea, contestate de Consiliul Județean

Consiliul Județean va contesta valoarea despăgubirilor pe care urmează să le încaseze în cazul exproprierilor pentru electrificarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea – Episcopia Bihor.

Despăgubirile pentru exproprierile aferente proiectului de modernizare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj – Oradea vor fi contestate de Consiliul Județean Cluj.

Consilierii județeni au aprobat, joi, un proiect ce vizează efectuarea demersurilor în vederea contestării sumelor acordate sub valoarea din grila notarilor publici.

Documentația a fost aprobată în unanimitate și creează premisele necesare pentru încasarea sumelor cuvenite ca despăgubiri pentru terenurile aflate în proprietatea județului Cluj, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor", aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Compania CFR SA a transmis că evaluarea imobilelor pentru exproprierea pentru cauză de utilitate publică a fost realizată „avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici”, în cazul de faţă Camera Notarilor Publici Cluj, pentru anul 2024.

Astfel, valoarea prejudiciului cauzat proprietarului a fost estimată prin aplicarea unui procent de 15% la valoarea de piaţă conform grilelor notariale pentru anul 2024.

În urma analizei efectuate, Consiliul Județean Cluj a constatat o subevaluare a terenurilor vizate de exproprieri și diferențe semnficiative în privința stabilirii sumelor finale:

Pentru o serie de imobile-terenuri, valoarea despăgubirii a fost calculată cu preţul de 1.700 lei/mp, conform grilei notariale pentru anul 2024, pentru teren intravilan cu suprafaţa de până la 1000 mp, la care s-a aplicat procentul de 15% reprezentând prejudiciul. Pentru alte două imobile teren, valoarea despăgubirii a fost calculată cu preţul de 1.600 lei/mp, conform grilei notariale pentru anul 2024, pentru teren intravilan, pentru partea de suprafaţă cuprinsă intre 1000-2500 mp, la care s-a aplicat procentul de 15% reprezentând prejudiciul.

„Nu s-a calculat prețul diferenţiat, respectiv preţul de 1.700 lei/mp pentru 1.000 mp şi preţul de 1.600 lei/mp pentru diferenţa de suprafaţă”, se arată în documentația aprobată.

De asemenea, în alte cazuri, valoarea despăgubirii a fost calculată cu preţuri de 75 și 85 lei/mp, la care s-a aplicat procentul de 15% reprezentând prejudiciul, prețuri care nu se regăsesc în grila notarilor publici.

Scopul proiectului de hotărâre a vizat crearea „cadrului legal necesar pentru încasarea sumelor cuvenite ca despăgubiri pentru terenurile expropriate” în vederea realizării lucrării de reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor.

Este vorba de mai multe terenuri aflate în proprietatea Consiliului Județean Cluj, în suprafaţă totală de 317.355 mp, situate în zona Tăietura Turcului.

Mai mult, sunt vizate și o serie de construcții aflate pe terenurile expropriate, care țin de unele firme care activează în Parcul Industrial Tetarom.

„Tetarom SA (...) a transmis lista rezidenților parcului industrial, proprietari ai construcțiilor expropriate. De asemenea, precizează faptul că la poziția nr. crt. 50 (CF nr. 340713 Cluj-Napoca, nr. cad. 340713) și poziția nr. crt. 51 (CF nr. 337135 Cluj-Napoca, nr. cad. 337135) nu figurează ca obiect al despăgubirii drumul de incintă aflat în proprietatea UAT Județul Cluj, iar la poziția nr. crt. 50 nu figurează construcția-parcare, aflată în proprietatea TETAROM SA”, se mai arată în documentația menționată.

