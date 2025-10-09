Pasajul Tăietura Turcului va costa 80 de mil. lei. A fost emisă autorizația de construire.

Autorizația de construire pentru Pasajul Tăietura Turcului a fost emisă, ieri, de Ministerul Transporturilor. Pasajul face parte din Lotul 1 al Magistralei 300 Cluj - Oradea, care leagă Cluj-Napoca de Aghireș.

A fost semnată autorizația de construire pentru Pasajul de la Tăietura Turcului din Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Ministerul Transporturilor a emis miercuri, 8 octombrie, autorizația de construire pentru Pasajul Tăietura Turcului de pe Lotul 1 Cluj-Napoca - Aghireș de pe Magistrala feroviară dintre Cluj-Napoca și Oradea.

Pasajul de la Tăietura Turcului, lucrare de aproape 80 de milioane de lei

Potrivit sursei citate, valoarea lucrărilor autorizate este de 78,54 milioane de lei, fără TVA.

Tronsonul feroviar Cluj-Napoca – Aghireş, lotul 1 al obiectivului „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor”, s-a închis total la 1 iulie 2024 și va rămâne închis până pe 30 aprilie 2026, pentru desfăşurarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii şi suprastructurii pe întregul traseu, în lungime de 30,41 kilometri.

Magistrala Cluj - Oradea: Stadiul lucrărilor la lotul 1 a ajuns aproape la jumătate

Lucrările de modernizare pe calea ferată pe Lotul 1 Cluj-Napoca - Aghireș, executate de Asocierea Railworks, au ajuns la un stadiu fizic de 43% la finalul lunii august.

Lotul 1 Cluj Napoca-Aghireș are o lungime de aproape 31 kilometri, contractul are o valoare de 1,6 miliarde lei, iar asocierea RailWorks (Alstom-Arcada) urmează să modernizeze 13 poduri și să execute unul nou la Cluj-Napoca-Tăietura Turcului. Vor fi modernizate 13 poduri, 35 podețe și 1 pasaj superior nou (Tăietura Turcului – Primăria Cluj). Vor fi construite 1 pasaj pietonal subteran în stația CF Cluj Napoca și o pasarelă pietonală în stația CF Aghireș.

Pasajul de la Tăietura Turcului din Cluj va contribui la fluidizarea traficului

În februarie 2025, în cadrul dezbaterilor privind proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca, primarul Emil Boc anunța că lucrările la pasaj pot demara în primăvara - vara acestui an.

Pasajul este parte a lotul 1 Cluj - Aghireșu (31 km) din cadrul proiectului de electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor.

Realizarea proiectului va contribui la descongestionarea şi fluidizarea traficului rutier prin eliminarea blocajelor de circulaţie şi creșterea siguranţei circulaţiei pe traseul Tăietura Turcului - Corneliu Coposu - Zalău.

Contractele pentru electrificarea întregii magistrale de Cale Ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor au ca sursă de finanțate PNRR: 9,36 miliarde de lei, fără TVA, cu termen estimat de finalizare anul 2026.

Modernizarea şi electrificarea Magistralei 300 Cluj-Napoca - Oradea se face pentru creşterea vitezei la 120 km/h pentru trenurile de călători pe întregul traseu, respectiv 80 km/h pentru garniturile de marfă şi o viteză maximă de 160 km/h la cele de călători, de unde şi valoarea mare a proiectului. Durata lucrărilor va fi de 4 ani. Pe traseu se construiesc 18 kilometri de cale dublă nouă, iar trecerile la nivel cu linia de tren vor fi înlocuite cu pasaje rutiere supraterane, precizează Ministerul Transporturilor.

