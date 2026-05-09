Se mută Pancu din Gruia în Giulești? Declarațiile antrenorului CFR confirmă tot mai mult zvonurile despre un acord cu Rapid

Viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj rămâne încă sub semnul întrebării, după declarațiile făcute de antrenor la conferința de presă de la finalul partidei cu Universitatea Craiova.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Tehnicianul a admis că ultima săptămână a fost complicată, date fiind zvonurile despre plecarea sa de la CFR Cluj la Rapid București.

„A fost o săptămână grea, sunt consumat, multe lucruri care nu trebuiau spuse prin presă legat de plecarea sau neplecarea mea la Rapid, dar totuși au fost spuse. Am avut o discuție cu domnul Varga și domnul Mureșan în birou, le-am spus că eu 200% vreau să rămân la CFR, doar că am stabilit niște condiții care până acum nu au fost îndeplinite, va rămâne de văzut ce va urma”, a declarat Pancu.

Chiar dacă antrenorul susține că își dorește să rămână în Gruia, informațiile apărute în ultimele zile îl prezintă pe Pancu ca și mutat în Giulești.

Potrivit Fanatik.ro, Daniel Pancu ar avea deja un acord cu formația din Giulești pentru un contract valabil două sezoane, iar negocierile dintre cele două părți ar fi aproape încheiate. Sursa citată notează că oficialii Rapidului și-ar fi dorit ca informația să nu apară public atât de devreme, pentru a evita tensiuni înainte de finalul sezonului. În paralel, Rapid pare că se pregătește de o reconstrucție rapidă în lotul pentru următorul sezon. Conform sursei citate anterior, Pancu ar fi început deja „curățenia de primăvară” și stie care sunt jucătorii pe care nu se va baza, iar clubul clubul intenționează să aducă mai mulți fotbaliști în perioada de transferuri din vară.

Totuși, e bine să reamintim faptul că sezonul nu este gata, și rămâne de văzut dacă discuțiile dintre Pancu și conducerea din Gruia vor duce la un acord pentru continuarea colaborării la CFR sau dacă antrenorul va ajunge din nou în Giulești.



