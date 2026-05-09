Nicușor Dan, după consultările informale cu partidele pro-occidentale: „România va avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că primele consultări informale cu liderii partidelor pro-occidentale reprezentanții minorităților s-au încheiat, iar în urma discuțiilor au fost conturate mai multe variante pentru formarea viitorului Guvern.

Nicușor Dan, după consultările informale cu partidele pro-occidentale: „România va avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” |Foto: presidency.ro

Șeful statului a mai transmis că negocierile vor continua în perioada următoare și a dat asigurări că România va avea un nou executiv „într-un termen rezonabil”, notează digi24.ro.

„Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților naționale, am văzut, cu ocazia asta, constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe, există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un Guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, există acord pe politicile mari - OECD, SAFE, PNRR, există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027”, a declarat președintele.

De asemenea, potrivit declarațiilor președintelui, viitorul Guvern va avea ca obiectiv ca până în toamnă să pregătească și să trimită în Parlament proiectul pentru bugetul din 2027.

Consultările de la Palatul Cotroceni au avut loc după căderea Guvernului Bolojan în urma moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR. Discuțiile dintre partide sunt însă complicate, în condițiile în care formațiunile politice implicate au poziții diferite privind viitoarea formulă de guvernare. Surse politice susțin că la Cotroceni au fost analizate mai multe variante, inclusiv o coaliție PSD-PNL-UDMR, formule de guvern minoritar sau alte alianțe parlamentare care să poată asigura o majoritate stabilă.

CITEȘTE ȘI: