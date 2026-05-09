A murit Ioan Isaiu. Doliu în lumea teatrului și filmului românesc

Artistul Ioan Isaiu, care a fost prezent mulți ani pe scena Teatrul Național Cluj-Napoca, s-a stins sâmbătă, în timpul unor filmări, în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita.

Foto: Nicu Cherciu / Teatrul Național Cluj-Napoca

Lumea artistică din România este în doliu după moartea actorului Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, film și televiziune. Anunțul a fost făcut de Radio Cluj, într-o postare pe pagina de Facebook.

Născut pe 25 august 1969, Ioan Isaiu s-a format ca actor la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj și a fost o prezență importantă a scenei teatrale din Cluj-Napoca, fiind asociat în special cu Teatrul Național Cluj-Napoca.

De-a lungul carierei, publicul l-a cunoscut și din producții de televiziune și seriale de succes, precum „Secretul Mariei”, „Vocea Inimii” sau „Îngeri pierduți”, unde a interpretat roluri apreciate de telespectatori.

Ioan Isaiu rămâne în memoria publicului ca un actor dedicat scenei și artei dramatice românești.

