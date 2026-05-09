MAE vrea să retragă statutul de utilitate publică al ONG-ului ADIRI, asociația condusă de rusofilul Adrian Năstase

Ministerul Afacerilor Externe a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, organizație condusă de fostul premier Adrian Năstase.

Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, asociația nu ar mai îndeplini criteriile legale de aproape șapte ani. Decizia urmează să fie formalizată printr-o Hotărâre de Guvern, după ce va fi reintrodusă pe ordinea de zi a Executivului.

Subiectul a generat reacții și în zona politică. Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că ADIRI se numără printre organizațiile controlate de Adrian Năstase și a susținut că pierderea statutului de utilitate publică ar însemna inclusiv pierderea dreptului de folosință asupra unei vile de stat situate pe Șoseaua Kiseleff.

Adrian Năstase: „ADIRI trebuia lăsată să dispară în liniște”

Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după anunțul făcut de MAE și a criticat decizia Guvernului interimar. Acesta a susținut că ADIRI nu mai primea finanțare publică, nu mai avea sediu și nici angajați, însă continua să aibă „prestigiu” în zona diplomatică și academică.

Năstase a descris asociația drept una dintre cele mai importante instituții academice și diplomatice create în România postbelică pentru studiul dreptului internațional și al relațiilor internaționale.

„Era oare o prioritate a politicii externe românești și a guvernului interimar retragerea, acum, a statutului său de utilitate publică?”, a transmis fostul premier.

ADIRI, fondată în urmă cu aproape 60 de ani

Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a fost înființată oficial în anul 1966 și a reunit, de-a lungul timpului, diplomați, universitari și reprezentanți ai mediului politic și cultural din România.

Tema a reaprins și discuțiile legate de pozițiile publice ale lui Adrian Năstase privind relațiile României cu Rusia, fostul premier fiind criticat în repetate rânduri pentru declarațiile și apropierea sa de oficiali ruși.

