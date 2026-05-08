Remiză în Gruia. CFR și Universitatea Craiova își împart punctele!

CFR Cluj a remizat pe teren propriu, scor 0-0, contra Universității Craiova, în etapa cu numărul #8 din play-off-ul Superligii.

Andrei Cordea a fost unul dintre cei mai activi jucători ai CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN

CFR Cluj are tot mai puține șanse la titlu în acest sezon. Ardelenii au remizat pe teren propriu, scor 0-0, contra liderului Craiova și mai are șanse doar teoretice la câștigarea campionatului.

Vișiniii rămân la cinci puncte distanță de prima poziție, cu două etape rămase de disputat.

Cea mai mare șansă de gol a semnat-o Tidiane Keita, în minutul 49 al meciului. Șutul mijlocașului CFR-ului a lovit bara porții lui Popescu.

Clujenii au solicitat o lovitură de pedeapsă la intervenția cu mâna în careu a lui Adrian Rus, însă gazdele nu au beneficiat de lovitura de pedeapsă întrucât a fost semnalizat un ofsaid în construcția fazei.

