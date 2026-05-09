Ovidiu Cîmpean, mesaj de Ziua Europei: „La Cluj, Europa se vede pe stradă”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a transmis un mesaj de Ziua Europei, în care a vorbit despre proiectele realizate la Cluj cu finanțare europeană și despre beneficiile pe care le-au avut fondurile UE asupra dezvoltării orașului.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Ovidiu Cîmpean a enumerat mai multe proiecte importante din Cluj-Napoca care au fost modernizate cu bani europeni, printre care Parcul Feroviarilor, Casino Centrul de Cultură Urbană, malurile Someșului, Turnul Pompierilor, strada Universității și Liceul Onisifor Ghibu.

„Toate au un detaliu comun: banii europeni. Astăzi este Ziua Europei. La Cluj, Europa se vede pe stradă”, a transmis deputatul.

În textul său, deputatul a amintit și despre începuturile proiectului european, și a făcut referire la declarația lui Robert Schuman din 9 mai 1950, considerată piatra de temelie a Uniunii Europene.

„Astăzi, Europa este cel mai de succes proiect de pace din istorie”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Deputatul a subliniat că România are la dispoziție peste 60 de miliarde de euro pentru viitorul exercițiu financiar european și a precizat că susține la Bruxelles proiectele și interesele României în negocierile privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034.

