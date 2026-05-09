„Nu se va mai deschide larg pe creier!” Alexandru Ciurea vorbește despre viitorul neurochirurgiei și cere dezvoltarea centrelor din România

Profesorul neurochirurg Alexandru Ciurea a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de specialitate, că toate centrele de neurochirurgie din România trebuie dezvoltate, pentru ca sistemul medical românesc să se alinieze standardelor impuse la nivel european și internațional.

Profesorul a mai afirmat acestui domeniu este în tehnologie și cercetare, potrivit Agerpres.ro.

'Neurochirurgia română acoperă întreaga țară referitor la distanțe pentru pacienții neurochirurgicali. (...) Care e viitorul neurochirurgiei? Clar, această țară este europeană și trebuie să le aliniem la standardele vestice, facem training în celelalte țări. Este perfect să ne întoarcem, să aplicăm aceste lucruri, să dezvoltăm toate centrele neurochirurgicale din România', a afirmat profesorul Ciurea în cadrul conferinței.

Potrivit acestuia, la momentul actual, România are 31 de centre de neurochirurgie și aproximativ 440 de neurochirurgi, la care se adaugă 181 de medici rezidenți. Alexandru Ciurea a mai specificat și că Bucureștiul are cea mai mare pondere în acest domeniu, cu opt departamente publice de neurochirurgie și cinci clinici private.

