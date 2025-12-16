Autostrada Transilvania. Lucrările pe segmentul Chiribiş – Biharia se apropie de 30% execuţie. Constructorul a început montarea grinzilor.

Lucrările pe cei 28 km ai secțiunii Chiribiş – Biharia (A3) se apropie de 30% execuţie, iar constructorul a început montarea grinzilor.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță o etapă importantă pe șantierul segmentului Chiribiș-Biharia: constructorul a început montarea grinzilor pe traseul lotului cu o lungime de 28,5 kilometri.

Ordinul de începere a lucrărilor pentru acest segment important de pe Autostrada Transilvania a fost emis în iulie 2025, la peste un an de la semnarea contractului cu Precon. Lucrările în teren au debutat la finalul lunii septembrie 2025.

Pe traseul secțiunii Chiribiș-Biharia sunt prevăzute 18 structuri de tip pod. În prezent, lucrările se concentrează pe montarea grinzilor aferente structurii 49, un pod care traversează autostrada.

Potrivit CNIR, în total vor fi montate peste 600 de grinzi la podurile de pe subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia.

Pe lângă montarea grinzilor, constructorul derulează simultan și alte operațiuni esențiale pentru avansarea proiectului. Astfel, a fost începută așternerea primului strat de asfalt, lucrările fiind realizate pe o lungime de aproximativ doi kilometri. Totodată, se lucrează la relocarea drumului național DN 19E, pe un tronson de circa cinci kilometri, precum și la execuția tuturor celor 18 structuri prevăzute în proiect. Reprezentanții CNIR precizează că nivelul de mobilizare din șantier este unul ridicat. În prezent, pe lotul Chiribiș – Biharia sunt implicate aproximativ 500 de persoane, iar activitatea este susținută de circa 300 de utilaje și echipamente. Această organizare permite desfășurarea lucrărilor pe mai multe sectoare în același timp și contribuie la apropierea de pragul de 30% execuție la nivelul întregului segment de autostradă.

„Lucrările pe întreg lotul se apropie de 30 % execuție, mobilizarea constructorului fiind foarte bună în șantier, cu 500 de persoane și 300 de utilaje și echipamente”, se arată în mesajul publicat de Compania Națională de Investiții Rutiere pe pagina de Facebook.

Secțiunea Chiribiș - Biharia (A3) este realizată de asocierea Precon Transilvania - Citadina 98, în baza unui contract cu o valoare de 785 milioane de lei. Finanțarea proiectului este asigurată din Programul Transport 2021-2027, completată cu fonduri alocate de la bugetul de stat.

70 de km de pe A3, deschiși circulației în 2026

În urma vizitei efectuate în teren la finalul săptămânii trecute, premierul Bolojan anunța că anul viitor vor fi deschiși circulației 70 km de pe Autostrada Transilvania.

Pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km), realizat de Construcții Erbașu, lucrările sunt la aproximativ 60%. Termenul asumat pentru finalizare este octombrie 2026.

Aici se construiește și viaductul de 1,8 km peste lacul de acumulare, a doua cea mai lungă structură de acest tip din Europa.

Pe tronsonul Chiribiș – Biharia (28,5 km), executat de asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, stadiul este de 30%, cu termen de finalizare mai 2027.

„Anul viitor, două tronsoane pe teritoriul județelor Cluj, Sălaj și Bihor vor fi finalizate. Asta înseamnă că încă 70 de kilometri de autostradă va intra în funcțiune. Și, așa cum a fost aici prezentarea, în 2027 se va termina și acest tronson înspre granița cu Ungaria”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a explicat că, odată cu finalizarea acestor lucrări, va fi asigurată aproape în totalitate continuitatea Autostrăzii Transilvania, cu excepția zonei cu tunelul Meseș.

„Până la mijlocul anului 2027, cu excepția zonei Meseș (Zalău), vom avea continuitate pe Autostrada Transilvania. Pentru zona tunelului, unde execuția durează 5 ani, soluția provizorie este utilizarea centurii Zalăului, astfel încât în 2028–2029 să putem circula complet pe acest culoar rutier important.

Prin finalizarea acestor tronsoane, cei care tranzitează Transilvania din Moldova, Bucovina sau nordul țării, vor ajunge mai repede în vestul Europei. Va scădea încărcarea traficului greu dintre Cluj și Oradea, cu beneficii pentru exportatori și pentru siguranța rutieră”, a notat Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe pagin a de Facebook.

Finalizarea celor două secțiuni aflate deja în lucru, între Suplacu de Barcău și Biharia, va permite circulația continuă pe o distanță de 74 km - de la Nușfalău (Sălaj) până la Borș II, la granița cu Ungaria.

