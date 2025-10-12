În direct de pe Austostrada Transilvania, segmentul Chiribiș - Biharia. Care e stadiul lucrărilor?

Oamenii pot vedea imagini în direct de pe lotul de aproape 800 mil. lei al Autostrăzii Transilvania (A3), șantierul segmentului Chiribiș - Biharia.

Șantier secțiunea Chiribiș - Biharia, parte a Autostrăzii Transilvania | Foto: cnir.ro

Șantierul subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia a Autostrăzii A3-Transilvania a fost verificat de Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, alături de Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma.

Imagini live de pe șantierul Autostrăzii Transilvania

Potrivit Ordinului emis la sfârșitul lunii septembrie, Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, lucrează pe întreaga lungime a lotului de autostradă din județul Bihor.

De vineri, 10 octombrie 2025, de pe acest șantier sunt disponibile imagini în direct pentru cetățeni.

„Este o inițiativă în premieră pentru un șantier de autostradă din România, și, totodată, o dovadă de transparență și respect pentru românii care vor să vadă, nemijlocit, evoluția marilor proiecte de infrastructură rutieră. Mai mult de atât, venim cu promisiunea că premiera de astăzi va deveni o regulă pe toate șantierele pe care le derulăm, monitorizarea live, accesibilă publicului, fiind o condiție stabilită în toate licitațiile noastre”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat într-un comunicat oficial.

Imaginile în direct pot fi urmărite AICI.

Imagini în direct de pe Autostrada Transilvania - A3, Secțiunea 3C Suplacu de Barcău - Borș, Subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia | Foto: Captură video live, cnir.ro

Constructorul este mobilizat după cum urmează:

se lucrează cu peste 260 de persoane și 330 de utilaje și echipamente;

stadiul fizic de execuție 18%;

antreprenorul estimează așternerea primului strat de asfalt pe 3-5 kilometri până la finalul anului

au fost executate lucrări de terasamente de peste 350.000 mc din totalul de 1.250.000 mc.

lucrări avansate la șase din cele 18 pasaje.

Lucrări de aproape 800 de milioane de lei

Reprezentanții CNIR sunt optimiști că vor reuși deschiderea acestui lot până la sfârșitul anului viitor, înainte de termenul stabilit prin contract (mai 2027).

„Camerele de monitorizare funcționează cu energie solară și sunt active exclusiv pe timpul zilei, în șantier nefiind, deocamdată, o altă sursă de alimentare”, se mai arată în comunicatul CNIR.

Contractul cu Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98 are o valoare de 785 milioane lei. Finanțarea este asigurată din Programul Transport PT 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de Stat.

