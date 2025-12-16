Actualitate
Vreme caldă în Cluj-Napoca la jumătatea lunii decembrie. Vezi prognoza meteo.
Se apropie Crăciunul, iar zăpada nu a venit la Cluj-Napoca.
În orașul de pe Someș, temperatuile maxime vor fi de 8 grade Celsius, marți, 16 decembrie 2025.
Minima zilei este de minus 4 grade Celsius.
În Cluj-Napoca, cerul va fi variabil, iar viteza vântului va fi de 5 m/s.
Până la ora 10.00, temperatura nu va depăși 0 grade la Cluj-Napoca, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00.
