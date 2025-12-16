Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082 magazine, 957 tone de alimente donate. Un Crăciun mai liniștit pentru peste 130.000 de persoane vulnerabile (P)

Ediția de Crăciun 2025 a Colectei Naționale de Alimente, desfășurată între 5–7 decembrie, a demonstrat încă o dată cât de puternică este solidaritatea atunci când oamenii aleg să se implice împreună.

Organizată de Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele 9 Bănci Regionale, campania a reunit, din nou, oameni din toată țara care au transformat mersul la cumpărături într-un sprijin real pentru cei care au mai mare nevoie.

În cele trei zile de campanie, românii au răspuns apelului la solidaritate cu o generozitate care confirmă faptul că spiritul sărbătorilor poate însemna, înainte de toate, grijă față de cei mai vulnerabili. Au fost donate 957 de tone de alimente neperisabile, echivalentul a peste 1,9 milioane de porții de hrană, care vor ajunge în perioada următoare, prin rețeaua Băncilor și 441 ONG-uri partenere, la peste 130.000 persoane vulnerabile din întreaga țară.

Sub îndemnul „Împreună hrănim speranța”, campania a reunit voluntari, parteneri, organizații și donatori într-un efort comun, demonstrând cum solidaritatea nu este doar un ideal, ci o realitate construită prin mii de gesturi împărtășite.

Rezultatele ediției de Crăciun arată o creștere vizibilă față de ediția de anul trecut, dovadă că mobilizarea comunității devine tot mai puternică:

957 tone de alimente colectate — cu 253 de tone mai mult decât la ediția precedentă. Printre cele mai donate produse: ulei, făină, paste, orez, conserve, zahăr, dulciuri, cereale și alimente pentru copii.

— cu 253 de tone mai mult decât la ediția precedentă. Printre cele mai donate produse: ulei, făină, paste, orez, conserve, zahăr, dulciuri, cereale și alimente pentru copii. 1.913.852 porții de hrană — cu 505.643 mai multe decât în ediția din primăvară. Fiecare pungă portocalie a adus speranță în viețile celor vulnerabili.

— cu 505.643 mai multe decât în ediția din primăvară. Fiecare pungă portocalie a adus speranță în viețile celor vulnerabili. 441 organizații partenere — cu 43 de organizații mai multe decât la ediția anterioară. ONG-uri care oferă sprijin social, educațional și emoțional persoanelor vulnerabile, care se asigură că toate alimentele donate ajung direct și rapid acolo unde este cea mai mare nevoie.

— cu 43 de organizații mai multe decât la ediția anterioară. ONG-uri care oferă sprijin social, educațional și emoțional persoanelor vulnerabile, care se asigură că toate alimentele donate ajung direct și rapid acolo unde este cea mai mare nevoie. 136.621 de persoane sprijinite — cu 14.731 mai multe decât ediția trecută. Vârstnici singuri, copii și tineri din centre, părinți cu venituri minime, persoane fără adăpost, familii aflate în situații dificile și oameni pentru care accesul la alimente esențiale reprezintă o provocare zilnică.

— cu 14.731 mai multe decât ediția trecută. Vârstnici singuri, copii și tineri din centre, părinți cu venituri minime, persoane fără adăpost, familii aflate în situații dificile și oameni pentru care accesul la alimente esențiale reprezintă o provocare zilnică. 14.168 voluntari implicați — cu 3.649 mai mulți decât în ediția precedentă. Tineri, elevi, studenți, părinți, pensionari, angajați din companii; oameni diferiți, uniți de aceeași dorință a binelui. Ei au oferit timp, energie și speranță, fiind motorul Colectei Naționale de Alimente.

— cu 3.649 mai mulți decât în ediția precedentă. Tineri, elevi, studenți, părinți, pensionari, angajați din companii; oameni diferiți, uniți de aceeași dorință a binelui. Ei au oferit timp, energie și speranță, fiind motorul Colectei Naționale de Alimente. 1.082 magazine participante — cu 65 mai multe față de ediția precedentă, din rețelele Lidl România, PENNY | REWE România, Auchan România, Kaufland România și Profi România. O mobilizare amplă, coordonată la nivel național, care a permis ca sprijinul donatorilor să ajungă la cât mai multe comunități vulnerabile.

Deși colecta s-a încheiat duminică, munca nu s-a oprit. În depozitele Băncilor pentru Alimente și în centrele organizațiilor partenere, echipele și voluntarii au continuat să lucreze intens pentru a sorta, transporta și distribui donațiile astfel încât sprijinul să ajungă la oameni înainte de sărbători.

„Colecta Națională de Alimente ne arată încă o dată cum solidaritatea are puterea de a schimba vieți. În fiecare an, tot mai mulți oameni transformă un drum obișnuit la cumpărături într-un gest de sprijin pentru cei vulnerabili. Fiecare aliment donat înseamnă o clipă de liniște pentru cineva care trece printr-o perioadă extrem de grea. Le mulțumim tuturor celor care au fost parte din acest lanț al binelui. Împreună, continuăm să hrănim speranța!”, Romuald Bulai, președinte Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR.

Ediția din această iarnă a fost posibilă datorită implicării partenerilor tradiționali ai Rețelei Băncilor pentru Alimente: Lidl România, partener fondator; PENNY | REWE România, partener strategic; Kaufland România, partener strategic; Auchan România, partener finanțator; Profi România, partener, precum și CHEP România, partener finanțator.

Organizată de două ori pe an, înainte de Paște și înainte de Crăciun, Colecta Națională de Alimente este o acțiune inspirată de modelul european al Băncilor pentru Alimente, devenind una dintre cele mai ample și constante mobilizări de solidaritate din România. De la lansarea campaniei în 2019 și până astăzi, oamenii au donat peste 3.000 tone de alimente, sprijinind astfel peste 130.000 de persoane în nevoie din întreaga țară.

Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele nouă Bănci Regionale din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați formează o rețea națională de solidaritate care salvează zi de zi hrană de la risipă și o transformă în sprijin real pentru comunitățile vulnerabile. FBAR este membru al Federației Europene a Băncilor pentru Alimente – FEBA, iar din 2016 a salvat peste 39.000 de tone de alimente, transformate în peste 76 de milioane de porții de hrană, distribuite prin 916 ONG-uri către 325.000 de persoane vulnerabile.