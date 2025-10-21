Imagini spectaculoase de pe segmentul Suplacu de Barcău - Chiribiș (A3). Lucrările ar putea fi încheiate în 2026.

Unul dintre cele mai așteptate segmente de autostradă de pe A3, cu o lungime de peste 26 km și care traversează un lac de acumulare, ar putea fi dat în circulație anul viitor. Imagini spectaculoase de pe secțiunea Suplacu de Barcău - Chiribiș.

Lucrările la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș de pe Autostrada Transilvania au debutat în a doua parte a lunii ianuarie.

În prezent, progresul fizic în teren este de circa 57%, iar potrivit unor scenarii optimiste, constructorul român Erbașu ar putea încheia lucrările în vara anului viitor sau până la finalul lui 2026.

Secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș a fost abandonată de Bechtel în urmă cu 12 ani. De ce a fost supranumit „lotul blestemat”?

Cea mai impresionantă lucrare de pe traseu a fost începută de Bechtel încă din 2008, dar a rămas nefinalizată: un viaduct de aproape 1,8 kilometri lungime printr-un lac de acumulare lângă Suplacu de Barcău.

Actualul constructor, grupul „Construcții Erbașu”, a primit la începutul anului autorizația de construire pentru finalizarea tronsonului și s-a apucat de execuție inclusiv și la viaduct, notează Hotnews.ro

În prezent, șantierul pe întreaga secțiune este la un stadiu fizic total de aproape 60%.

Termenul de finalizare estimat este luna octombrie 2026, iar în prezent constructorul este concentrat în zona viaductului și a dealurilor dinainte de structura care traversează lacul de acumulare, potrivit detaliilor oferite pe canalul de youtube, Raducu P Drum, care a publicat un clip video cu stadiul lucrărilor din teren

Viaduct de aproape 2 kilometri prin mijlocul unui lac

Viaductul are 45 de deschideri a câte 40 de metri lungime fiecare și decizia de a fi construit prin lacul de acumulare a fost una controversată la timpul ei.

Autostrada Transilvania în zona Suplacu de Barcău urma să treacă printr-un câmp activ de sonde petroliere, iar în anii 2000 în zona lacului nu era foarte multă apă.

Pentru a reloca cât mai puține sonde și pentru a evita un deal mai înalt în zona vestică, a fost stabilit traseul autostrăzii prin zona lacului de acumulare, considerându-se atunci că e cea mai ieftină dintre soluții disponibile, precizează Hotnews.ro

Istoria complicată a „lotului blestemat”

Tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș a fost supranumit de-a lungul anilor „tronsonul blestemat”, pentru că deși fusese cel mai avansat ca lucrări dintre cele abandonate de Bechtel, acesta nu a putut fi încheiat.

Proiectul de la Suplacu de Barcău la Chiribiș a fost abandonat în 2013, când ministrul PSD de atunci Dan Șova a decis rezilierea contractului cu Bechtel. Tronsonul fusese construit aproape 50%, inclusiv o mare parte din celebrul viaduct de 1,8km de la Suplacu de Barcău peste lacul de acumulare cu același nume.

Ulterior, CNAIR a scos la licitație proiectul, l-a contractat în 2015 cu o asociere spaniolă (Corsan - Corviam Construccion - SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL ) pe circa 701 milioane de lei, dar în 2016 l-a reziliat din cauza mobilizării slabe a constructorului.

Apoi, abia în decembrie 2020 a fost relansat la licitație proiectul Suplacu de Barcău - Chiribiș, în martie 2021 au fost depuse patru oferte, iar în septembrie 2021 a fost desemnat un câștigător - Construcții Erbașu - Vahostav - SK A.S.

După o serie de tergiversări, contestația Nurol, care bloca lucrările, a fost retrasă în primăvara anului trecut.

Contractul pentru proiectarea lotului Suplacu de Barcău-Chiribiș a fost semnat cu Erbașu pe în noiembrie 2023 pentru o ofertă de 884 milioane lei și o durată de 24 de luni, 6 pentru proiectare și 18 luni pentru lucrări.

„Vom realiza 26,35 km esențiali pentru infrastructura rutieră majoră din România, care vor cuprinde: un nod rutier, o bretea de întoarcere pe autostradă, 19 structuri (poduri, viaducte, pasaje), o parcare de scurtă durată de tip S1, precum și un centru de întreținere și coordonare. Totodată, pentru realizarea acestei secțiuni, vom reloca o serie de drumuri existente, inclusiv un drum național, drumuri județene și drumuri comunale, iar pe un sector de aproximativ 2 km, vom executa lucrări de relocare a utilităților și de eliberare a amplasamentului din cadrul câmpului petrolier Suplacu de Barcău”, anunța antreprenorul român în ianuarie 2025 pe pagina de Facebook, odată cu debutul lucrărilor în teren.

