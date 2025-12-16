Primăria pregătește modernizarea străzii Piezisă: zone verzi extinse și spațiu pietonal modern, cu acces auto limitat, în urma unei investiții de peste 11 milioane de lei

„Strada studenților”, așa cum mai este numită strada Piezișă din complexul studențesc Hașdeu, intră în proces de modernizare. Spațiul va fi transformat într-o zonă pietonală modernă, cu acces auto limitat, în urma unei investiții de 11,3 milioane de lei.

Strada Piezișă, modernizată în urma unei investiții de peste 11 milioane de lei|Foto: monitorulcj.ro

Tinerii din complexul studențesc Hașdeu vor avea un spațiu modern, adaptat cerințelor actuale, în urma unui proiect ce vizează modernizarea străzii Piezișă.

Primăria pregătește modernizarea străzii Piezisă: zone verzi extinse și spațiu pietonal modern, cu acces auto limitat în urma unei investiții de peste 11 milioane de lei

Consilierii locali vor dezbate spre aprobare, miercuri, proiectul ce prevede alocarea sumei de 11.390.056,67 lei pentru modernizarea „străzii studenților”.

Concret, proiectul propune reconfigurarea și reabilitarea structurii stradale existente prin transformarea acesteia dintr-o arteră rutieră asfaltată într-o zonă pietonală pavată, destinată în principal circulației pietonale și acceslului ocazional al autovehiculelor pentru aprovizionare și rezidenți.

De asemenea, trotuarele și bordurile vor fi refăcute potrivit unui concept unitar de „stradă partajată”.

Sistemul de iluminat va fi modernizat prin montarea unor corpuri de iluminat cu LED, eficiente energetic, care să asigure vizibilitate optima și un nivel ridicat de siguranță pentru utilizatori.

Noul concept propus pentru strada Piezișă include și măsuri pasive de calmare a traficului, precum denivelări și elemente de mobilier urban, dar și restricții de acces.

Pentru îmbunătățirea confortului și a atractivității zonei sunt prevăzute soluții de amenajare a spațiilor verzi și integrarea elementelor de mobilier urban, precum bănci, jardinière, rastele pentru biciclete etc.

Crește calitatea spațiului public

Modernizarea străzii Piezișă vizează creșterea calității spațiului public și intergarea funcțională a străzii în rețeaua urbană pentru a asigura o conexiune eficientă între zonele rezidențiale, comerciale și principalele axe de circulație.

„Astfel se impune luarea unor măsuri urgente de aducere la standardele corespunzătoare a suprafețelor pietonale și carosabile, în concordanță cu captarea apelor pluviale în sistem centralizat de evacuare subterană prin guri de scurgere”, se arată în documentația supusă aprobării. Proiectul include și înlocuirea conductei de gaz existente.

Modernizarea străzii Piezișă vizează creșterea calității spațiului public|Foto: monitorulcj.ro

Lucrările de modernizare, precum fluidizarea circulației auto, marcaje și indicatoare de circulație, dispozitive de colectare și evacuare a apelor meteorice urmăresc să asigure creșterea gradului de confort al utilizatorilor zonei, dar și să ofere un plus de protecție a mediului înconjurător prin diminuearea emiterii de praf, zgomot și noxe.

„Beneficiile economice se referă la impactul pozitiv care se extinde și în sfera activității economice a orașului”, se arată în proiectul citat.

Durata de realizare a proiectului este de 10 luni: 6 luni pentru proiectare și 4 luni pentru execuție. Lucrările de modernizare a străzii Piezișă vor fi realizare din fonduri de la bugetul local.

