Percheziții DNA într-un dosar de mită la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Cât ar fi prejudiciul? (surse)

Potrivit unor surse judiciare, Direcția Națională Anticorupția (DNA) a efectuat percheziții la fostul ministrul al Transporturilor, Răzvan Cuc, într-un dosare de dare de mită.

Surse judiciare arată că DNA a efectuat percheziții la fostul ministrul al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc | Foto: Facebook - Direcția Națională Anticorupție / Fotografie ilustrativă

Procurorii DNA efectuează marți, 16 decembrie 2025, percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri, într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Mită de 6% într-un contract de 23 mil. euro

Conform surselor, valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei.

Cei doi vor fi aduși cu mandat la sediul central al DNA pentru a fi audiați.

Între 4 ianuarie 2017 și 17 octombrie 2017 Alexandru-Răzvan Cuc a deținut funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii în guvernele PSD: Grindeanu și Tudose. În perioada 22 februarie 2019 - 4 noiembrie 2019, Cuc a deținut pentru a treia oară funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii, în Guvernul Dăncilă (tot PSD la acea vreme).

