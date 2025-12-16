Cum evită Floreștiul o pană uriașă de curent? Primarul Pivariu: „Panourile fotovoltaice și cea mai mare baterie din România fac diferența”.

Floreștiul este pregătit în cazul unui blackout precum cel recent din Spania și Portugalia.

Comuna Florești are cea mai mare baterie de stocare a energiei din România | Foto: Captură video Facebook, Bogdan Pivariu

Comuna clujeană Florești, cea mai mare din România, este asigurată, în cazul unei pene majore de curent.

Totul datorită unei baterii de stocare de 400 MWh, care a fost instalată în comună.

„Vă mai amintiți povestea când Portugalia și Spania au rămas fără curent electric aproape 10 ore? Prin bateria intalată în Florești, astfel de șocuri în Sistemul Energetic Național pot fi prevenite. Arătăm încă o dată, că în Florești construim un viitor sustenabil”, a transmis Bogdan Pivariu, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Bateria din Florești preia instantaneu diferențele mari de frecvență și menține stabilitatea rețelei.

Totodată, recent, edilul a efectuat recent și o vizită de lucru pe șantierul Parcului fotovoltaic Florești, care va asigura independența energetică a comunei pentru consumul public de electricitate.

„În Florești construim un viitor sustenabil”, a precizat primarul Pivariu, potrivit altui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

