Accident feroviar mortal: bărbat de 35 de ani, lovit de tren în Jucu

Un teribil accident feroviar s-a produs, marți, în zona localității Jucu de Mijloc. Un bărbat de 35 de ani a fost lovit de tren, iar echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului au constatat decesul.

Accident feroviar mortal în Jucu|Foto: monitorulcj.ro

Accident feroviar cumplit produs mați după-amiază în zona localității Jucu de Mijloc.

Echipajul medical SMURD a fost nevoit să constate decesul unui bărbat de 35 de ani, lovit mortal de tren.

Accident feroviar mortal: bărbat de 35 de ani, lovit de tren în Jucu

Pompierii din Jucu și Cluj-Napoca au intervenit, marți după-amiaza, după ce o persoană a fost lovită de tren, pe raza localității Jucu de Mijloc.

„La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj medical SMURD, unde au găsit un bărbat, în vârstă de aproximativ 35 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, informează ISU Cluj.

Circulația a fost blocată temporar pe o linie feroviară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: