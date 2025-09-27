Încep lucrările la ultimul tronson nefinalizat al Autostrăzii Transilvania

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că, din data de 29 septembrie 2025, se vor începe lucrările pentru finalizarea ultimului sector neînceput al Autostrăzii Transilvania, pe tronsonul Chiribiș–Biharia.

Primul contract pentru acest sector de 28,55 km a fost semnat în 2020, dar a fost reziliat. Iar al doilea a fost semnat în martie 2024 și, până acum, constructorul nu a putut lucra decât pe 8,5 km, conform NewsWeek.ro.

Al doilea contract, semnat în martie 2024, a permis lucrări pe doar 8,5 km, cu un stadiu fizic de execuție de 14%.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a precizat că avizarea Proiectului Tehnic de Execuție pentru restul de 20 km a redus durata proiectării de la șase luni la patru, facilitând exploatarea sezonului favorabil construcțiilor.

„Cu ritmul susținut de pe primul sector, avem premisele inaugurării autostrăzii până la finalul anului viitor, la standarde ridicate de calitate”, a declarat Budescu.

Lotul 3C2 Chiribiș-Biharia va include 18 poduri și pasaje, sisteme moderne de monitorizare a traficului și a vitezei, camere de supraveghere la fiecare 2 km și cântărire dinamica a vehiculelor.

Contractul cu asocierea Precon Transilvania–Citadina 98 are o valoare de 785,22 milioane lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027 și fonduri de la bugetul de stat, termenul de finalizare fiind estimat pentru 2027.

