A fost realizată „carcasa” subterană a tunelului de la metroul din Cluj. Cum avansează lucrările?

Lucrările la pereții mulați ai puțului de lansare pentru metroul din Cluj, structura care stabilizează terenul și permite lucrări în siguranță la adâncimi mari, au fost finalizate. Constructorul anunță calendarul lucrărilor pe șantierul metroului.

Constructorul Gülermak anunță încheierea unei etape esențiale pentru viitorul tunel al metroului din Cluj: construirea pereților mulați ai puțului de lansare, structura care stabilizează terenul și permite lucrări în siguranță la adâncimi mari.

Lucrările pe șantierul puțului de lansare la stația Teilor din Florești au debutat în august 2025.

„Am încheiat o etapă esențială pentru viitorul tunel al metroului: construirea pereților mulați ai puțului de lansare”, anunță constructorul proiectului într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Acești pereți sunt formați din 21 panouri, pe o suprafață totală de 2565 m², care coboară până la 25 metri adâncime. Pentru realizarea lor au fost folosiți peste 2.000 m³ de beton și peste 430 tone de armătură.

„Practic, am construit «carcasa» subterană care va permite mai târziu coborârea și asamblarea utilajelor mari de forare ale tunelului”, notează sursa citată.

Lucrările continuă în teren la metroul din Cluj, iar pașii următori vizează spargerea capetelor pereților mulați (head trimming) și efectuarea testelor de conformitate structurală

De asemenea, vor fi realizate lucrări pentru piloților plastici – elemente folosite pentru protecție și pentru viitoarele operațiuni din structura puțului.

Pereții mulați ai puțului de lansare stabilizează terenul și permit lucrări în siguranță la adâncimi marij|Foto: Magistrala I de metrou Cluj - Facebook

O altă etapă include realizarea grinzii de coronament a piloților astfel încât să funcționeze ca o singură structură stabilă.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce «cârtițele» vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M 1 Cluj-Napoca a fost semnat cu Asocierea Gulermak-Alstom-Arcada pentru aproape 2 miliarde de euro.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km și având 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

