Tânăra cercetată pentru înșelăciune în dosarul contractelor false de consultanță pentru fonduri europene, plasată în arest. Prejudiciul depășește 23.000 de euro.

Tânăra de 25 de ani cercetată în dosarul de înșelăciune privind accesarea fondurilor europene, în care mai multe societăți comerciale și persoane fizice au fost prejudiciate, a fost plasată în arest.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a propus luarea măsurii arestării preventive față de tânăra de 25 de ani cercetată pentru comiterea infracţiunii de înșelăciune, potrivit unei informări remise monitorulcj.ro

Femeia este acuzată că a înșelat 9 firme și persoane fizice prin faptul că se angaja să acceseze fonduri europene pentru aceștia, fără a-și onora contractele. Procurorii continuă instrumentarea cazului, iar inculpate este vizată de 11 fapte materiale.

În esenţă, procurorii arată că, în perioada 2022 – 2024, tânăra a indus și menținut în eroare, reprezentanții mai multor societăți comerciale sau persoane fizice (9 persoane vătămate), prezentând acestora ca adevărat faptul că va realiza pe seama acestora documentația necesară în vederea depunerii de proiecte în numele persoanelor vătămate în vederea accesării de fonduri europene, fără că inculpata să urmărească să realizeze documentația necesară, determinând astfel persoanele vătămate să achite suma de bani constând în avansul pentru realizarea proiectului, utilizând totodată aparența de legalitate prin contractarea proiectelor în numele firmei administrate de inculpat, încheierea de contracte scrise și emiterea unor facturi cu privire la avansul acordat, cauzând un prejudiciu total de peste 120.000 de lei.

„Prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca din data de 16.12.2025 a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, de luare a măsurii arestării preventive pe o durată de 30 de zile faţă de inculpat”, se arată în informarea remisă monitorulcj.ro de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Tânăra a fost reținută la finalul lunii noiembrie, iar potrivit informațiilor prezentate inițial, prejudiciul era estimat la 13.000 de lei. În urma documentării și probării altor fapte similare săvârșite de inculpată, prejudiciul total este estimat la 120.000 de lei, conform procurorilor.

