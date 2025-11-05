Autostrada Transilvania. Avans semnificativ pe cei 26 km ai secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș: efort coordonat cu sute de muncitori și utilaje în teren

Mobilizare serioasă pe segmentul Suplacu de Barcău – Chiribiș (A3), unde sute de muncitori și utilaje lucrează zilnic în teren.

Unul dintre cele mai așteptate segmente de autostradă de pe A3, cu o lungime de peste 26 km, ar putea fi dat în circulație anul viitor.

Avans semnificativ pe cei 26 km ai secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș (A3)|Foto: Construcții Erbasu - Facebook

Potrivit antreprenorului român Erbașu, pe segmentul de autostradă Suplacu de Barcău – Chiribiș lucrările se desfășoară într-un ritm accelerat.

„Peste 550 de muncitori și 310 utilaje sunt zilnic în acțiune, transformând planurile în realitate”, se arată în mesajul publicat de contructor pe pagina de Facebook.

Efortul coordonat al echipelor se concentrează pe lucrări de drum ce vizează săpături, umpluturi, straturi de fundație și asfaltare, dar și pe lucrări de consolidare, evacuare a apelor, relocări de utilități și montarea grinzilor prefabricate de mare tonaj.

„Pas cu pas, ne apropiem de finalizarea unui tronson important al Autostrăzii Transilvania, un proiect complex ce contribuie direct la dezvoltarea infrastructurii rutiere”, transmite sursa citată.

Autostrada A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș, zona viaduct|Foto: Construcții Erbasu - Facebook

În prezent, progresul fizic în teren este de circa 57%, iar potrivit unor scenarii optimiste, constructorul român Erbașu ar putea încheia lucrările în vara anului viitor sau până la finalul lui 2026.

Lucrările la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș de pe Autostrada Transilvania au debutat în a doua parte a lunii ianuarie.

Avans semnificativ pe cei 26 km ai secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș (A3)|Foto: Construcții Erbasu - Facebook

Lotul de autostradă Suplacu de Barcău - Chiribiș a fost contractat de Grupul Erbașu în decembrie 2023. Acesta este lotul pe care Bechtel a executat cea mai mare parte din lucrări până la rezilierea contractului, în anul 2013.

Tronsonul de autostradă Suplacu de Barcău - Chiribiș are 26,35 kilometri și cuprinde trei viaducte, opt pasaje, opt poduri (din care unul în lungime de 1.650 metri peste lacul de acumulare de la km 6+655).

Valoarea contractului este de 884,12 milioane lei, fără TVA. Durata contractului este de 24 luni, din care 6 luni reprezintă perioada de proiectare și 18 luni perioada de execuție.

