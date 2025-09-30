Autostrada Transilvania. Trei oferte depuse pentru supervizarea lucrărilor pe secțiunea Chiribiș – Biharia.

Trei oferte au fost depuse la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe segmentul 3C2 Chiribiș – Biharia de pe Autostrada Transilvania.

Trei oferte depuse pentru supervizarea lucrărilor pe secțiunea Chiribiș – Biharia (A3)|Foto: CNIR - Facebook

La începutul acestei săptămâni au debutat lucrările pe cei 29 km ai secțiunii Chiribiș-Biharia.

Lotul 3C2 Chiribiș-Biharia va include 18 poduri și pasaje, sisteme moderne de monitorizare a traficului și a vitezei, camere de supraveghere la fiecare 2 km și cântărire dinamica a vehiculelor.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat, marți, înregistrarea a 3 oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3):

*Intecsa Engineering Group S.A.U. (Ofertant unic)

*Asocierea Ventra Project Management (Leader), Utiber Közúti Beruházó Kft.,

*Asocierea Peyco Proyectos, Estudios Y Construcciones S.A. (Leader), Ecoapa Design, K-Box Construction Design

Contractul pentru serviciile de consultanță ce vizează proiectul Autostrăzii Brașov-Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C2: Chiribiș – Biharia (km 30+550 – km 59+100) are o valoare estimată de 20 milioane lei și o durată de 21 de luni.

De luni, 29 septembrie 2025, asocierea de constructori din România, Precon Transilvania-Citadina 98 poate lucra pe întreaga lungime de 28,5 kilometri a subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia din județul Bihor.

„Antreprenorul este mobilizat corespunzător, pe șantier fiind 260 de persoane și 292 de utilaje și echipamente”, semnalează CNIR într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Contractul cu asocierea Precon Transilvania–Citadina 98 are o valoare de 785,22 milioane lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027 și fonduri de la bugetul de stat, termenul de finalizare fiind estimat pentru 2027.

Finalizarea celor două secțiuni aflate deja în lucru, între Suplacu de Barcău și Biharia, va permite circulația continuă pe o distanță de 74 km - de la Nușfalău (Sălaj) până la Borș II, la granița cu Ungaria.

Chiribiș – Biharia, cu o lungime de 28,5 kilometri, se desfășoară în județul Bihor și include 18 lucrări de artă, inclusiv 7 poduri și 11 pasaje.

