Degajări de fum la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Un aparat de aer condiționat s-a defectat.

Pompierii au intervenit, marți, 16 decembrie 2025, la Instititul Oncologic din Cluj-Napoca.

Un aparat de aer condiționat s-a defectat, marți, 16 decembrie 2025, la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Pompierii au intervenit, marți, 16 decembrie 2025, în urma unei solicitări cu privire la degajări de fum dintr-un aparat pentru aer condiționat, amplasat în exteriorul Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca

„La fața locului au fost alocate două autospeciale pentru stingerea incendiilor și, preventiv, un echipaj SMURD.

Echipajele operative au constatat faptul că arderea a fost lichidată, până la sosirea pompierilor, de către personalul de specialitate din cadrul unității spitalicești, fără a fi necesare măsuri de evacuare din interiorul spitalului”, a transmis ISU Cluj.

