Țepe à la Cluj de 125.000 de lei. O tânără a tras pe sfoară mai multe firme cu fonduri europene.

O tânără de 25 de ani a fost reținută după ce a dus de nas mai multe firme din județele Cluj și Mureș și a cauzat un prejudiciu de aproximaiv 125.000 de lei.

Mai multe firme au fost „arse” de bani de o clujeancă Inquam Photos / Alberto Groşescu / Fotografie ilustrativă

Tânăra este din localitatea Mănăstireni, județul Cluj.

Ea a fost reținută luni, 15 decembrie 2025 și este cercetată într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. (9 acte materiale).

Țepe de 125.000 de lei la Cluj cu fonduri europene

Tânăra a încasat bani pentru servicii de consultanță pentru obținerea de fonduri europene, însă firmele țepuite nu au primit nimic la schimb.

„În fapt, din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022-2025, o tânără de 25 de ani, din localitatea Mănăstireni, ar fi indus în eroare 9 reprezentanți legali ai unor societăți comerciale din județele Cluj și Mureș, pe care i-ar fi determinat să achite diferite sume de bani în baza unor contracte de consultanță privind obținerea de fonduri europene, cu promisiunea efectuării și depunerii documentației aferente, aceasta însușindu-și sumele de bani încasate fără a mai presta serviciile asumate”, a transmis IPJ Cluj.

A fost reținută și propusă pentru arestare preventivă

Potrivit suersei citate, prejudiciul cauzat este de aproximativ 125.000 de lei.

Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore, luni, 15 decembrie 2025 și urmează să fie prezentată judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.

