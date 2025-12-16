Ce se întâmplă cu lepra în Cluj? Prefectul Maria Forna: „Situația e sub control în județ”.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Prefecturii și a Spitalului de Boli Infecțioase au oferit detalii în legătură cu situația leprei (boala Hansen) din județ.

De la stânga la dreapta: Director medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, dr. Violeta Briciu; Șef secție la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj-Napoca, dr Mihaela Lupșe; Prefectul județului Cluj, Maria Forna; Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Corina Criste | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Clarificările au fost făcute marți, 16 decembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă la Prefectura Cluj unde au luat cuvântul:

Prefectul județului Cluj, Maria Forna

Directorul executiv Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj, dr. Corina Criste

Șef secție la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj-Napoca, dr Mihaela Lupșe

Director medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, dr. Violeta Briciu

Prefectul Maria Forna a anunțat că situația leprei este sub control în județul Cluj și a făcut apel la calm în rândul cetățenilor.

Prefectul Maria Forna despre situația leprei din Cluj: „Nu există motive de îngrijorare”

„Avem două cazuri de lepră confirmate la două angajate de proveniență din Asia. Mai avem încă două cazuri de persoane tot angajate care în acest moment au fost infirmate. Acestea sunt datele pe care le avem de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj. În egală măsură, fac apel la toți cetățenii și în speță la clienții acelui salon ca în momentul în care văd o minima modificare a stării de sănătate să se prezinte cu celeritate la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj. Nu există motive de îngrijorare. În acest moment au fost evaluați opt contacți ai celor două maseuze, iar din datele pe care le avem, niciunul dintre contacți nu este confirmat pozitiv cu lepră”, a declarat Maria Forna marți, în cadrul conferinței de presă.

Maria Forna, prefectul județului Cluj, la conferința de presă despre situația leprei | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro



A luat cuvântul și directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Corina Criste, care a precizat că lepra se transmite greu, după contact prelungit cu o persoană bolnavă și că în prezent nu este vorba de „risc major” pentru populație de a contacta boala.

Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Corina Criste | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Reamintim faptul că, în 11 și 12 decembrie 2025, în Cluj-Napoca au fost confirmate două cazuri de lepră la două tinere de 21 și 25 de ani, maseuze care lucrau într-un salon SPA (salonul THAIco SPA) și care provin din Bali (Indonezia).

Salonul din Cluj-Napoca unde sunt angajate cele două surori depistate cu lepră | Foto: monitorulcj.ro

Două din celelalte opt persoane aflate în evidență au fost internate ca suspecte, fără elemente clinice suspecte și sunt indicate drept contacte asimptomatic și au primit luni, 15 decembrie 2025, o doză de Rifampicină. Cele două vor fi externate.

Celelalte șașe persoane au fot evaluate tot ieri, în ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase. La momentul acestea nu sunt suspecte de boală.

S-a pus problema unei modificări a legislației, care să înăsprească filtrarea din punct de vedere clinic a lucrătorilor extracomunitari care vin în România, pentru a putea preveni astfel de cazuri.

Toate cele trei reprezentante ale autorităților au făcut apel la calm și au explicat că lepra nu mai este o boală la fel de periculoasă precum era înainte și că tratamentul actual pentru această afecțiune este eficient, iar după câteva zile, persoanel infectate nu mai transmit dacă au intrat sub tratament, iar boala se transmite în timp, nu rapid.

Cele trei au rugat cetățenii să nu stigmatizeze în cazul dat.

Atenție! Dacă simțiți că aveți vreun simptom al leprei NU trebuie să luați tratament medicamentos fără a consulta un specialist, chiar dacă sunt tratementele oficiale. Ele se iau doar după prezentarea la medic și după ce aceștia hotărăsc că trebuie să urmați un tratament anume.

În cadrul conferinței a luat vorbit și dr. Violeta Briciu, care a spus că, din contacții evaluați nu au existat probleme la vreo persoană.

„Nu mai avem alte cazuri suspecte, iar cele două paciente sunt sub tratament și răspund bine la tratament. Rămân încă cel puțin o săptămână în spital (Infecțioase Cluj - n. red.). Vor primi concediu medical, după va fi decizia lor când își încep activitatea. Vom asigura tratament până la un an, cu monitorizare la 3, 6, 9 și 12 luni”, a declarat dr. Violeta Briciu.

Director medical al Sitalului Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, dr. Violeta Briciu | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

La sfârșitul lunii noiembrie, când una dintre cele două angajate la salon s-a prezenat la spital, aceasta avea leziuni cutanate discrete.

Ea a spus că, în principiu, vaccinul pentru tuberculoză, cel care se face la naștere protejează populația de această boală, iar în România nu se recomandă un rapel la aceast vaccin, chiar dacă există discuții.

Până în 15 decembrie 2025, toți angajații acelui salon au fost verificați.

Conform directorului medical SCBI, tratametul pentru lepră este cel recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu antibiotice, similar cu cel pentru tuberculoză.

Întrebată dacă va lua măsuri pentru județul Cluj, prefectul Maria Forna a specificat că va fi analizată legislația națională, deoarece nu pot fi luate unele măsuri doar pentru anumite zone din țară.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus vineri, la Cluj, că cei care au trecut prin salonul SPA unde lucrau femeile cu lepră nu trebuie să își facă griji și nici controale medicale suplimentare, pentru că Inspecția Sanitară de Stat și Direcția de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienții din ultima perioadă.

„Persoana care s-a confirmat a stat împreună cu mama dânsei, în Asia, o lună de zile, în același apartament. Mama dânsei este acum în spital, confirmată cu această bacterie, deci cel mai probabil că de acolo a fost luat contactul. Este nevoie de un contact prelungit. Când spun prelungit, mă refer două-trei-patru săptămâni. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de ușor această boală”, a mai spus ministrul Sănătății, vineri, la Cluj.

Ancheta constă în contactarea a celor 2.000 de clienți ai salonului. Este vorba de numărul de persoane care au trecut pe la salon/înregistrați în baza de date a THAIco Spa din februarie 2025 (luna în care cele două surori au început să lucreze acolo), până în prezent.

De asemenea, prefectul Maria Forna a precizat că nu toți acei 2.000 de clienți au primit servicii din partea celor două surori.

