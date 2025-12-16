A doua opinie medicală, plătită de stat. Ovidiu Cîmpean: „O modificare importantă în favoarea pacientului”.

Pacienții vor avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări. Modificarea adusă legii drepturilor pacientului se aliniază reglementărilor din alte state europene, precum Germania sau Marea Britanie.

A doua opinie medicală, decontată de sistemul de asigurări de sănătate. Ovidiu Cîmpean: „O modificare importantă în favoarea pacientului"

Modificare importantă în favoarea pacienților.

Pacienții care primesc un diagnostic grav sau cărora li se recomandă o intervenție medicală majoră vor avea acces gratuit la o a doua opinie medicală în urma modificarii aduse Legii drepturilor pacientului, aflată în procedură parlamentară.

Astfel, o a doua consultație urmează să fie decontată de sistemul public de asigurări de sănătate.

Proiectul de lege a fost aprobat în Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, iar în continuare urmează votul final în plen.

Inițiativa legislativă aparține deputatului UDMR Levente Vass și este susținută și semnată, în calitate de coinițiator, de deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.

„Dacă primești un diagnostic greu sau ți se recomandă o intervenție importantă, vei avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări”, a anunțat liberalul clujean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Fie că vorbim despre o operație, un tratament dificil sau o decizie care îți poate schimba viața, poți merge la un alt medic specialist, fără costuri suplimentare, pentru a confirma sau a clarifica cea mai bună soluție pentru tine. A doua opinie se bazează pe investigațiile deja făcute și, dacă este necesar, pe unele suplimentare.

„Nu e vorba de neîncredere în medici, ci de liniște. De a ști că ai luat decizia corectă pentru tine sau pentru cineva drag, într-un moment în care presiunea e mare.

Pentru pacienți, înseamnă mai multă siguranță. Pentru sistemul medical, decizii mai bune și mai puține intervenții inutile”, adaugă Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Această practică există deja în alte state europene. În Germania, a doua opinie este reglementată pentru anumite intervenții planificate, tocmai pentru a evita proceduri inutile. În Marea Britanie, sistemul public de sănătate încurajează pacienții să ceară o a doua opinie atunci când se confruntă cu decizii dificile.

