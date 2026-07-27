Alin Tișe, mesaj pentru PNL: „A trebuit să moară bebeluși pentru ca partidul să înțeleagă că este la guvernare”

În contextul în care partidele nu au fost dispuse să ajungă la consens pentru a oferi un guvern stabil, liberalul clujean Alin Tișe trage un semnal de alarmă cu privire la urmările grave ale iresponsabilității clasei politice: „Opriți-vă din această «crimă» îndreptată împotriva poporului român!”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, mesaj pentru PNL: „A trebuit să moară bebeluși pentru ca partidul să înțeleagă că este la guvernare”| Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, demască ipocrizia liderilor politici, care au știut să ajungă la un acord, marți, în privința intervenției de pe piața carburanților, însă nu au dat un guvern deplin pentru evitarea crizei din sănătate.

„A trebuit să moară bebeluși ca să vă treziți”, a notat liberalul Alin Tișe, cu referire la cazul dramatic al unui copil din Constanța, unul dintre bebelușii cu probleme medicale care a murit în timp ce aștepta un loc la ATI, din cauza limitării locurilor în lipsa personalului medical. Abia ulterior, Guvernul a aprobat prin memorandum organizarea unui concurs pentru ocuparea a 22 de posturi de asistenţi la Spitalul de Copii „Marie Curie” din Capitală.

Liberalul clujean amintește de refuzul Guvernului Bolojan de a finanța cel mai avansat proiect medical din Cluj cu impact regional, dedicat copiilor: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii în regim monobloc.

„Am cerut bani pentru construirea Spitalului Monobloc de Copii din Cluj.

Guvernul PNL a refuzat.

Oare trebuie să se întâmple asemenea tragedii și la Cluj pentru a înțelege nevoia de a finanța spitalele?”, remarcă într-un mesaj public președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Alin Tișe, mesaj pentru PNL: „A trebuit să moară bebeluși pentru ca partidul să înțeleagă că este la guvernare”

„Mesaj pentru PNL.

Pentru cei iresponsabili, care au abandonat țara și pe români!

Rușine să vă fie!

Sursa: Alin Tișe – Facebook

Opriți-vă din această «crimă» îndreptată împotriva poporului român!

Curând veți fugi de guvernare ca dracul de tămâie și veți da vina pe alții.

A trebuit să moară bebeluși într-un spital din România pentru ca PNL să înțeleagă că este la guvernare și că poartă responsabilitatea.

Ați susținut că «legarea cu lanțuri de guvernare» este dorința partidului, iar rămânerea la ciolan «până în 2028», cum spunea o minte înfierbântată, chiar dacă Guvernul a fost demis, este posibilă atât timp cât configurația Parlamentului (fără AUR) permite această anomalie.

Ați refuzat, timp de două luni, să oferiți țării un guvern stabil și un compromis politic, iar acum acest lucru se întoarce împotriva PNL.

Astăzi, PNL a avut nevoie de voturile PSD.

Desigur, de voturile celor care au venit la serviciu.

Au murit copii, iar unii moraliști din PNL spun că întreaga clasă politică este vinovată. Și folosesc acest lucru ca argument în favoarea PNL. Este incredibil unde a ajuns acest partid!

Guvernul PNL, demis și interimar, este încă la butoane și a uitat că nu mai face înțelegeri cu PSD.

Totuși, așa au votat. Ce să vezi? Au uitat tocmai cei cărora le mirosea urât de PSD.

A trebuit să moară bebeluși într-un spital pentru ca acești iresponsabili să se trezească. Medicii și asistentele vor intra în grevă generală. Opriți-vă din această «crimă» îndreptată împotriva poporului român!

Am cerut bani pentru construirea Spitalului Monobloc de Copii din Cluj.

Guvernul PNL a refuzat.

Oare trebuie să se întâmple asemenea tragedii și la Cluj pentru a înțelege nevoia de a finanța spitalele?

Rușine să vă fie!

Și atunci, întreb: cine sunt adevărații trădători din PNL?

P.S.

Îmi permit să vorbesc despre asta, întrucât reprezint singura autoritate publică din România care, în ultimii 30 de ani, a construit un spital public nou din România: Psihiatrie Pediatrică. Modernizând toate cele 5 spitale pe care le are în subordine. Dotându-le pe toate cu aparatură unică și performantă. Și a construit singurul spital (pavilion) de la zero, pentru bolnavii psihici din România”, notează Alin Tișe în mesajul său.

În prezent, construirea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca este în plină desfășurare, lucrările fiind asigurate prin fonduri proprii alocate de către Consiliul Județean Cluj. Investiția este susținută financiar de Consiliul Județean Cluj în condițiile în care Guvernul Bolojan a ignorat proiectul medical cu impact regional.

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