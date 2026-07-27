Manifest pentru demnitate în PNL. Alin Tișe, critici dure pentru conducerea partidului: „Nu avem nevoie de politicieni care caută aprobarea puterii”.

Atac dur lansat de Alin Tișe la adresa conducerii PNL, marcată de „impotență politică” și „obediență”. În „Manifestul pentru demnitate în PNL”, președintele Consiliului Județean oferă modelul de dezvoltare al Clujului și arată că demnitatea nu se negociază: „România are nevoie de oameni verticali! Partidul nu duce lipsă de astfel de oameni”, spune liberalul clujean.

Manifest pentru demnitate în PNL. Alin Tișe, critici dure pentru conducerea partidului: „Nu avem nevoie de politicieni care caută aprobarea puterii”.| Foto: monitorulcj.ro

Într-un text-manifest publicat pe pagina de Facebook, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, inițiatorul Platformei Liberal-Conservatoare din interiorul PNL, critică direcția politică a partidului, ajuns să-și piardă identitatea, și semnalează necesitatea unor lideri capabili să spună „Nu” obedienței și lipsei de viziune.

De altfel, modelul de dezvoltare al Clujului – în baza viziunii administrative aplicate cu consecvență de Consiliul Județean - nu a trezit interesul conducerii liberale pentru a fi preluat și multiplicat la nivel național tocmai din cauza incompetenței unor lideri care nu au avut curajul să obțină votul oamenilor:

„După toți acești ani de responsabilitate publică, nu mai cred în oamenii care au vorbit mult și au făcut puțin, dar care se află de prea mult timp la conducerea partidului și a țării.(...).Cred doar în oamenii care au curajul să spună NU”, notează Alin Tișe în mesajul său.

Manifest pentru demnitate în PNL. Alin Tișe, critici dure pentru conducerea partidului: „Nu avem nevoie de politicieni care caută aprobarea puterii”.

În „Manifest pentru demnitate în PNL”, Alin Tișe vorbește despre necesitatea regăsirii identității Partidului Național Liberal, situație în care conservatorismul liberal merită apărat cu prețul pierderii funcției sau a propriei cariere.

„Manifest pentru Demnitate în PNL.

Demnitatea nu se negociază! Am curajul să spun NU!

Există momente în viața noastră în care tăcerea devine complicitate, iar obediența în PNL este ridicată la rang de virtute.

Trăim cu toții un astfel de moment. Îl trăiește și România.

Nu mai cred în declarațiile solemne ale celor care, de douăzeci de ani, parcă aceiași, mereu aceiași, au sufocat acest partid.

Nu mai cred în conferințe de presă mincinoase și nici în etichete atent ambalate.

Sursa: Alin Tișe – Facebook

După 20 de ani de politică, în care am făcut cu bună-credință tot ce am știut și am putut pentru oameni, am ajuns la concluzia că etichetele puse întregii clase politice mă afectează și pe mine. Iar, asta este profund nedrept.

Unii au investit în propagandă și în propria imagine, iar eu am investit în administrație și în proiecte de dezvoltare.

De aceea, acum, tăcerea și acceptarea nu mai sunt o soluție. Am decis să spun ce cred și ce simt, cu bune și cu rele. Nu sunt nou în politică, dar tocmai de aceea pot fi judecat după faptele mele.

Fac acest lucru în mod asumat, fără teamă de judecata celorlalți sau de repercusiunile din partid.

Dacă România ar fi realizat până astăzi măcar o parte din ceea ce am realizat la Consiliul Județean Cluj, astăzi ar fi fost cu mult înainte și ar fi avut oameni mai împliniți și mai fericiți. Dacă în toată România s-ar fi făcut ceea ce s-a făcut la Cluj, astăzi țara noastră ar fi fost departe, foarte departe.

Dacă nu mă credeți, vă invit să veniți și să vedeți faptele, să studiați proiectele și realizările de la Consiliul Județean Cluj. Veți vedea că am dreptate.

Am așteptat mulți ani ca munca și realizările mele să fie apreciate de colegii din partid. Am sacrificat timpul petrecut cu familia și chiar propria sănătate, neglijându-mi viața personală. Știu acum că nici acest lucru nu îi interesează pe cei care au un singur scop: să rămână la butoane, să împartă funcții și resurse, să confiște acest partid cu incompetenta și impotența lor politică.

În realitate, multe dintre realizările mele au stârnit invidie și frustrare în rândul unor oameni incompetenți și lipsiți de forță politică, nicidecum admirație și apreciere.

După toți acești ani de responsabilitate publică, nu mai cred în oamenii care au vorbit mult și au făcut puțin, dar care se află de prea mult timp la conducerea partidului și a țării. Mai cred doar în fapte. Nimeni din PNL nu a avut curiozitatea să le vadă, să le preia și să devină, unele chiar proiecte de țară, ele fiind unice la nivel național .

Cred doar în oamenii care au curajul să spună NU.

NU incompetenței și minciunii.

NU celor care nu au avut niciodată curajul să meargă în fața oamenilor și să le ceară direct votul.

NU celor care conduc fără niciun merit, în afară de apartenența la o gașcă.

NU umilinței.

NU transformării unui partid istoric într-o anexă fără identitate.

Conservatorismul liberal nu este un logo. Nu este un slogan. Este puterea de a-ți apăra valorile chiar și atunci când prețul este funcția, influența sau propria carieră.

Cei care încearcă astăzi să salveze PNL de la dizolvarea identității sale merită sprijin. Nu pentru că sunt perfecți, ci pentru că au ales cea mai grea cale: aceea de a se împotrivi.

România nu suferă doar de lipsă de lideri. Suferă de o boală veche de secole: reflexul fanariot al plecăciunii.

Am schimbat stăpânii, am schimbat discursurile, am schimbat portretele de pe pereți. Dar, de prea multe ori, am păstrat aceeași coloană încovoiată.

O țară nu se reconstruiește schimbând doar zugrăveala unei case vechi. Se reconstruiește schimbând caracterul celor care o locuiesc.

Nu avem nevoie de supuși mai eleganți. Avem nevoie de oameni liberi.

Nu avem nevoie de oportuniști mai rafinați. Avem nevoie de demnitate.

Nu avem nevoie de politicieni care caută aprobarea puterii. Avem nevoie de oameni care au curajul să înfrunte puterea.

Istoria nu este scrisă de cei care s-au adaptat. Istoria este scrisă de cei care au refuzat să îngenuncheze.

Demnitatea nu se negociază. Identitatea nu se abandonează.

România nu mai are nevoie de slugi.

România are nevoie de oameni verticali!

PNL nu duce lipsă de astfel de oameni”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în mesajul său.

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