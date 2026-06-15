Alin Tișe: „PNL poate rămâne în opoziție, dar mai întâi trebuie să voteze un guvern”

Liberalul clujean Alin Tișe spune că PNL trebuie să participe la instalarea unui guvern, după care poate opta pentru rămânerea în opoziție: „Nu cred că partidul se va rupe”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe: „PNL poate rămâne în opoziție, dar mai întâi trebuie să voteze un guvern”| Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

„Dincolo de problema de partid pe care PNL trebuie să o gestioneze, de această dată discutăm de o chestiune mult mai importantă și anume faptul că România are urgent nevoie de un guvern stabil”, arată Alin Tișe (PNL Cluj), președintele Consiliului Județean Cluj.

Situația economică dificilă generată de prelungirea crizei politice necesită responsabilitate politică și renunțare la orgolii, arată liberalul clujean.

Mai mult, potrivit lui Alin Tișe, liberalii vor trebui să decidă în viitorul apropiat linia doctrinară a partidului:

„PNL să rămână un partid național conservator, așa cum spune statutul, sau se dorește o ducere a lui înspre altă orientare, înspre viziunea USR—istă, ceea ce presupune o altă orientare doctrinară?!”, mai spune Alin Tișe în cadrul unei intervenții la Radio Cluj.

Alin Tișe: „PNL poate rămâne în opoziție, dar mai întâi trebuie să voteze un guvern”

Tișe a vorbit despre efectele economice resimțite de români în contextul unei crize politice prelungite.

Astfel, PNL trebuie să participe la susținerea unui guvern pro-european, iar o decizie în privința rămânerii în opoziție poate fi luată în forurile statutare de partid:

„De 50 de zile, țara este lovită de incertitudine și haos economic.

Există un guvern care nu pleacă și un guvern care nu vine și asta în condițiile în care coaliția care a guvernat România, din motive imputabile PSD, a dus la căderea Guvernului.

Retorica PNL, care spune că responsabilitatea pentru situația creată revine PSD, este pertinentă. Dar întrebarea care rămâne este următoare: noi rămânem încremeniți în această situație de aproape două luni, fără să reușim să dăm un guvern?

Atunci, pentru ce au votat oamenii cu aceste partide: au votat pentru ca atât noi, cât și ceilalți, să dăm țării un guvern. Aceasta este prioritatea de moment.

PNL, dacă decide să rămână în opoziție, nu are decât să rămână în opoziție, dar trebuie să participe și să voteze un guvern: confirgurația politică actuală nu permite țării să facă un alt guvern pro-european decât cu o contribuție a PNL-ului”, a explicat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în cadrul intervenției la Radio Cluj.

Partidele politice au datoria să genereze un guvern

„Poziția mea este foarte clară: dincolo de persoane, dincolo de modul în care a fost desemnat Adrian Veștea - aici putem discuta îndelung despre procedura de nominalizare – președintele a făcut ceea ce a crezut de cuviință pentru ca țara să aibă un guvern.

Iar partidele politice au datoria față de oameni să genereze un guvern, după care, dacă PNL dorește să rămână în opoziție, nu are decât să o facă. Dar un guvern trebuie instalat.

În aceste momente dificile pentru țară, partidele politice trebuie să se ridice deasupra vremurilor și să înțeleagă că, dincolo de orgolii, de supărare, de responsabilitate – este evident că PSD a dărâmat guvernul și este responsabil de asta – întrebarea este cât putem continua în această retorică?!

Economic, România este pe butuci, mediul de afaceri este într-o situație incredibil de grea, creditele au luat-o razna, iar consumul a scăzut. Țara nu este bine din punct de vedere economic, iar românii o duc prost. Cred că este momentul să punem stop acestei incertitudini și să generăm un guvern. Repet: iar dacă după votarea guvernului, PNL-ul vrea să rămână în opoziție, atunci nu are decât să respecte dispozițiile din interior și să rămână în opoziție până la viitoarele alegeri”.

Tișe: „Nu cred în ruptura din partid”

Alin Tișe s-a referit și la deciziile care vor fi luate în ședința Biroului Politic Național al PNL și arată că șansele pentru o „ruptură” în partid ssunt puțin probabile:

„Nu cred că este o ruptură în interiorul PNL. Aceste voci existau și până acum, deși la un moment dat în conducerea centrală se votase în unanimitate ca partidul să rămână în opoziție, iată că se demonstrează acum că sunt multe voci în partid care susțin că vor vota guvernul.

Asta înseamnă că nu există acea unanimitate de care se vorbea și nu toate organizațiile județene și parlamentari sunt de acord cu rămânerea în opoziție.

Cred că va exista un număr de persoane care vor decide în organizațiile lor să voteze guvernul tocmai ca țara să aibă stabilitate. Iar la nivel central se va reconfigura decizia: se votează un guvern, după care rămânem în opoziție… ”.

Dezbatere internă: USR-izarea PNL-ului sau orientarea spre viitor

Tișe a vorbit și despre necesitatea clarificării doctrinare din interiorul Partidului Național Liberal. Astfel, liberalii vor trebui să decidă în privința strategiei de viitor: recuperarea electoratului pierdut sau usr-izarea PNL-ului:

„Nu cred că se va rupe PNL-ul, însă acest moment trebuie folosit de PNL pentru a-și redefini viziunea despre principii și valori: vrea să rămână un partid național conservator, așa cum spune statutul, sau se dorește o ducere a lui înspre altă orientare, înspre viziunea USR—stă, ceea ce presupune o altă orientare doctrinară?!

Dezbaterea internă trebuie să ducă la o clarificare a acestor aspecte: dacă nu vom lămuri aceste lucruri, partidul riscă să ajungă un partid-balama nesemnificativ. E vorba de problema legată de doctrină și de orientarea spre viitor, de recuperarea electoratului pierdut de către PNL”, a mai spus liberalul clujean Alin Tișe.

Biroul Politic Național al PNL se întrunește în ședință, luni, la ora 17:00, după ce prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan.

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