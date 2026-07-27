Guvernul pregătește aplicarea unei accize dinamice pentru carburanți: măsura, valabilă timp de 3 luni

În contextul riscurilor generate de suspendarea livrărilor de țiței din Kazahstan, Guvernul pregătește un mecanism de intervenție pe piața carburanților ce vizează aplicarea unei accize dinamice, reducere ce poate varia până la 25% din preț.

Guvernul pregătește aplicarea unei accize dinamice pentru carburanți: măsura, valabilă timp de 3 luni|Foto: monitorulcj.ro

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat luni că Guvernul susține o formă modificată a inițiativei legislative privind intervenția pe piața carburanților, care introduce, în premieră, o acciză dinamică care ar putea varia între 5% și 25% și va putea fi ajustată în funcție de evoluția prețurilor.

Măsura aplicării unei accize dinamice pentru carburanți a primit raport favorabil în Comisia de Buget a Senatului și urmează să fie supusă votului în plen. Măsura urmează să se aplice timp de trei luni, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de Guvern.

Guvernul pregătește aplicarea unei accize dinamice pentru carburanți: măsura, valabilă timp de 3 luni

Totodată, în forma agreată a proiectului, s-a renunțat la reducerea de TVA.

„Am luat act de proiectul depus în Parlament.

Am propus o serie de amendamente, dată fiind situația de astăzi. Să nu intrăm în zona modificărilor de TVA, pentru că ar fi fost contrară dreptului european.

În schimb, să venim cu o acciză dinamică, o reducere graduală între 5% și 25%. O să avem un act normativ care să răspundă nevoilor actuale ale pieței. În prima fază, la promulgare, vom avea o reducere de 10%. Există riscul unei penurii. Introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și acest risc. Este o variantă mult mai flexibilă, care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor trei luni de la promulgare, prin hotărâre de Guvern”, a declarat ministrul interimar al Finanţelor Alexandru Nazare în comisia de buget de la Senat.

Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare două săptămâni, astfel încât intervenția să poată fi adaptată rapid la evoluțiile din piață.

„La fiecare două săptămâni, Ministerul Finanțelor va analiza cuantumul accizei și va acționa”, a spus Nazare.

De altfel, proiectul a fost modificat prin eliminarea propunerii privind reducerea TVA la carburanți.

Scopul măsurii vizează menținerea prețului motorinei standard în jurul pragului de 10 lei/litru, chiar și în cazul unor noi scumpiri pe piața internațională.

Impactul bugetar estimat este de circa 100 de milioane de lei pe lună.

România riscă o criză majoră pe piața carburanților după ce Kazahstan - de unde vin 63% din importuri - a întrerupt livrările de țiței.

Prețul motorinei standard se apropie de 10 lei, iar cel al motorinei premium a depășit pragul de 10 lei. Și prețul benzinei a depășit 9 lei/l.

„Este important ca eventuale modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea carburanților în România să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească”, declara săptămâna trecută premierul interimar Ilie Bolojan.

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