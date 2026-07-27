Primăria Cluj-Napoca anunță că încep lucrările de modernizare a rețelei de termoficare în Mănăștur și Mărăști. Restricții de circulație și parcări suspendate!

Primăria Cluj-Napoca a anunțat începerea unor lucrări ample de modernizare a rețelei de termoficare în cartierele Mănăștur și Mărăști.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat demararea unor lucrări de modernizare a rețelei de termoficare în cartierele Mănăștur și Mărăști. | Foto: Facebook Primăria Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca a anunțat demararea unor lucrări de modernizare a rețelei de termoficare în cartierele Mănăștur și Mărăști.

Pe durata intervențiilor vor fi instituite restricții de circulație, vor fi suspendate temporar mai multe locuri de parcare și vor exista modificări privind circulația pietonilor.

Restricții în Mănăștur începând de luni

Primăria Cluj-Napoca anunță că lucrările de modernizare în cartierul Mănăștur au început luni, 27 iulie, în cadrul proiectului privind retehnologizarea sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice.

Pe durata intervențiilor vor fi suspendate temporar locurile de parcare din zona imobilelor cu numerele 13, 15 și 17 de pe strada Bucegi, până în zona Cinematografului Dacia.

Totodată, circulația pietonilor va fi menținută pe culoare special amenajate, delimitate și semnalizate de executant pe întreaga durată a lucrărilor.

Lucrările fac parte dintr-un proiect de eficientizare energetică

Intervențiile din Mănăștur sunt realizate în cadrul proiectului „Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2”, Lotul 2 – Insula de energie CT 16 Mănăștur – CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuție aferente.

Executantul lucrărilor este asocierea AVRIL S.R.L. – AVI PROD GRUP S.R.L. – ECO THERM SERVICES S.R.L. – MECATRON S.R.L.

Restricții și în Mărăști din 28 iulie

Începând de marți, 28 iulie, vor începe lucrările și în cartierul Mărăști, în cadrul proiectului de modernizare a Centralei Termice de Zonă Someș Nord.

Pentru desfășurarea lucrărilor vor fi introduse mai multe restricții de circulație. Astfel, accesul pe strada Teleorman va fi interzis dinspre strada Ialomiței până la intersecția cu strada Molnar Piuariu, în intervalul orar 07:00 – 19:00, cu excepția riveranilor.

De asemenea, pe perioada lucrărilor nu vor putea fi utilizate locurile de parcare de pe strada Teleorman, iar circulația pietonilor se va desfășura pe culoare delimitate și asigurate de executant.

Lucrările vor fi executate de asocierea ENERGOMONTAJ S.A. – ENERGOMONTAJ SAEM CONSTRUCȚII S.R.L.

Primăria: Lucrările vor fi finalizate cu un impact cât mai redus

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca precizează că intervențiile sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii de termoficare și le mulțumesc locuitorilor pentru înțelegerea de care vor da dovadă pe perioada desfășurării lucrărilor.

„Mulțumim locuitorilor din zonele menționate pentru înțelegere și îi asigurăm că vom depune toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil, cu impact minim asupra traficului și vieții cotidiene din zonă”, au transmis reprezentanții administrației locale.

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