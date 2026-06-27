Alin Tișe, reproșuri pe bandă rulantă pentru Ilie Bolojan: „Ai refuzat să finanțezi viitorul Spital Regional de Urgență pentru Copii din Cluj”

Alin Tișe: „Ai refuzat să susții finanțarea Spitalului Regional de Urgentă pentru Copii. Când sacrifici interesul copiilor din orgoliu politic, problema nu mai este administrativă, ci morală.”

Alin Tișe l-a luat la rost pe Ilie Bolojan | Foto: monitorulcj.ro / gov.ro

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tișe, l-a criticat dur pe președintele PNL, Ilie Bolojan pentru că a refuzat că susțină finanțarea viitorului Spital Regional de Urgență pentru Copii Cluj și l-a acuzat pe liderul liberalilor că l-a „trădat” pe șeful statului și a sacrificat interesul țării.

Finanțarea pentru viitorul Spital Pediatric Monobloc din Cluj, principalul reproș al lui Alin Tișe pentru Ilie Bolojan

„Ai refuzat, timp de un an, să susții finanțarea Spitalului Regional de Urgență pentru Copii din Cluj (Spitalul Pediatric Monobloc - n. red.), unul dintre cele mai avansate proiecte medicale din România. Ai politizat un proiect care privește sănătatea copilașilor noștri. Spitalul nu era al meu sau al Clujului - era al țării și al regiunii, întrucât 50% dintre copiii, care sunt tratați aici, sunt din alte județe din țară decât Clujul. Când sacrifici interesul copiilor din orgoliu politic, problema nu mai este administrativă, ci morală”, a spus Alin Tișe, sâmbătă, 27 iunie 2026, într-o postare pe pagina sa pe Facebook.

Alin Tișe, mesaj către Ilie Bolojan: „Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării”

„Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării. Ai promis că PNL va susține Guvernul propus de domnul Tomac, apoi ai întors decizia, sperând că vei rămâne prim-ministru. După aceea ai încercat să întorci partidul împotriva președintelui țării, pretinzând că vrea să îți ia partidul, ca și cum partidul ar fi proprietatea ta, nu a miilor de liberali care au muncit și au adus voturi pentru ca tu să ajungi în fruntea Guvernului. Ai ținut România blocată timp de cincizeci de zile într-o criză politică doar pentru a-ți păstra funcția. Iar astăzi, după ce ai împins PNL în opoziție, încerci să dictezi cu 12% cum trebuie guvernată țara. Ai vorbit ani de zile despre reformă, meritocrație și legitimitate. În realitate, ai promovat în jurul tău oameni fără susținere electorală și fără rezultate, în timp ce ai marginalizat liberali validați prin vot și performanță”, i-a reproșat Alin Tișe lui Ilie Bolojan.

Alin Tișe i-a transmis lui Bolojan că mulți dintre cei pe care îi dă afară din partid sunt liberali autentici.

„Ai transformat diferența de opinie într-o vină și ai făcut epurări motivate de orgoliu și interese de grup. Acesta nu este un comportament liberal. Este comportamentul unui lider care confundă autoritatea cu controlul și loialitatea cu obediența. Oprește-te! Mulți dintre cei pe care îi dai afară din partid sunt liberali autentici. Nu au făcut înțelegeri pe sub masă și nici nu au umblat prin ministere pentru a obține favoruri politice. Unii dintre ei au câștigat mai multe voturi pentru PNL decât ai câștigat tu și cei din jurul tău”, consideră Tișe.

Astăzi, românii trăiesc mai greu decât în urmă cu un an, a adăugat el.

„Ai ales să mărești povara fiscală asupra persoanelor vulnerabile și asupra mediului de afaceri, dar ai evitat să reformezi adevăratele găuri negre ale bugetului: companiile de stat în care se risipesc anual miliarde de lei. Ai prezentat reducerea cu 10% a personalului bugetar drept o mare reformă. În realitate, în multe instituții oamenii au fost doar mutați dintr-o structură în alta, fără ca birocrația să fie redusă. Toată lumea a văzut acest lucru. Tu ai preferat să închizi ochii. Ai împins PNL în opoziție și continui să îl ții acolo, mizând pe iluzia că sondajele și atacurile zilnice la adresa puterii vor aduce partidului procente spectaculoase iluzorii în 2028. Iar tu, Mesia salvatorul, vei avea procente atât de mari încât vei face minuni închipuite”, a mai precizat Alin Tișe.

Între timp, mai spune Tișe, primarii, președinții de consilii județene și aleșii locali din PNL care au muncit pentru comunitățile lor „sunt abandonați fără resursele necesare pentru a-și finaliza proiectele”.

„Ai uitat că administrația locală reprezintă fundamentul oricărui partid puternic. Dacă distrugi astăzi administrațiile locale ale PNL, vei pierde inevitabil și alegerile de mâine”, a afirmat Alin Tișe.

Alin Tișe către Ilie Bolojan: „Ai pus interesul personal înaintea interesului României”

Șeful fotului județean l-a mai acuzat pe Bolojan că a blocat partidul și a pus interesul personal înaintea interesului partidului și al României.

„Mai grav este că ai preferat să blochezi partidul chiar și atunci când existau în PNL oameni capabili să ocupe funcția de prim-ministru, oameni cu experiență, rezultate și legitimitate. Ai pus interesul personal înaintea interesului partidului și al României. O faci și astăzi în loc să demisionezi și să lași locul altei persoane'', a declarat liberalul.

Puterea are un defect fatal, i-a mai transmis Alin Tișe lui Ilie Bolojan.

„Îți transmit acest manifest cu speranța că vei avea curajul să te privești în oglindă și să vezi realitatea, nu imaginea construită de cei care îți spun doar ceea ce vrei să auzi. Apropo, cine plătește și din ce bani această imagine și cine plătește «haita de boți» care se activează la orice poziție critică la adresa ta și ne înjură?! Ei nu au legitimitate electorală, nu au performanță politică și nu reprezintă viitorul PNL. Sunt acolo doar pentru că îți confirmă propriile convingeri. Puterea are un defect fatal: îi convinge pe unii că sunt mai mari decât timpul. Dar timpul îi așază pe toți la dimensiunea adevărului. La final, nu va conta câți oameni te-au aplaudat. Va conta câți au plătit prețul deciziilor tale”, a conchis Alin Tișe.

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