Alin Tișe: „În loc să sprijine realizarea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj, Guvernul a finanțat terenuri de fotbal și spitale fără medici”

Liberalul clujean Alin Tișe critică refuzul Guvernului de a finanța Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj și arată că dreptul copiilor la îngrijire medicală nu poate fi restricționat: „Copiii au oare culoare politică? Pentru foarte mulți dintre ei, nu există o alternativă comparabilă”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe: „În loc să sprijine realizarea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj, Guvernul a finanțat terenuri de fotbal și spitale fără medici”| Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Guvernul a refuzat să sprijine construcția Spitalului Pediatric Monobloc, o investiție medicală unică pentru zona Transilvaniei și pentru România, dedicată serviciilor medicale de urgență pentru copii.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, semnalează că realizarea Spitalului de Copii în Cluj trebuia să reprezinte o prioritate pentru guvernanți, în condițiile în care județele din zona Transilvaniei nu dispun de o alternativă comparabilă, iar Spitalul Pediatric Monobloc va deservi întreaga regiune, cu impact la nivel național:

„În condițiile în care Guvernul României a refuzat să finanțeze Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj, este imposibil să rămân indiferent. Vorbim despre cel mai modern spital de copii din România și despre singurul spital construit de stat în ultimii 30 de ani.

Este o decizie inadmisibilă și sfidătoare. Voi lupta pentru o cauză dreaptă până la capăt: Spitalul de copii este cauza dreaptă!”, spune Alin Tișe.

Alin Tișe: „În loc să sprijine realizarea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj, Guvernul a finanțat terenuri de fotbal și spitale fără medici”

Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, în ciuda etichetelor primite, implicarea administrației din Cluj în realizarea infrastructurii medicale pediatrice vizează dreptul copiilor la îngrijire medicală. Mai mult, Tișe semnalează că Guvernul a optat în favoarea unor proiecte-fantomă, precum terenuri de fotbal sau spitale fără medici, însă investiția aflată în derulare la Cluj va continua pentru a asigura copiilor servicii medicale de calitate:

„Îi salut pe cei care mă etichetează, după cum le convine, când «PSD-ist», când «AUR-ist». Realitatea este, însă, mult mai simplă: nu apăr un partid, ci dreptul copiilor la îngrijire medicală!

Acest spital deservește copiii din Cluj și din numeroase județe ale Transilvaniei, precum Bihor, Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud și Sălaj, precum și mulți alți pacienți din întreaga țară.

Pentru foarte mulți dintre ei, nu există o alternativă comparabilă.

Cât de rușinos!

Copiii au oare culoare politică? Aceasta este întrebarea pe care o adresez celor care preferă etichetele și atacurile în locul argumentelor.

Mă voi lupta până la capăt pentru acest spital!

Sunt convins că oamenii vor înțelege de ce am această poziție față de Guvern și față de Ilie Bolojan.

P.S.

Când alegi să rămâi drept într-o lume a nedreptăților începi să deranjezi...

Să rămâi drept într-o lume nedreaptă, însă, e cel mai frumos dar!

Miza mea nu este lupta cu unul sau altul dintre personajele politice ale momentului. Dar, voi lupta pentru acest spital de copii cu toți cei care au refuzat să finanțeze sănătatea copiilor. Care se regăsesc în guvernul României!

Cei care mă etichetați în fel și chip, «bucurați-vă» că în locul acestui spital unic, guvernul a finanțat terenuri de fotbal și spitale fără medici”, a notat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în mesajul citat.

În prezent, construirea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca este în plină desfășurare, lucrările fiind asigurate prin fonduri proprii alocate de către Consiliul Județean Cluj|Foto: Consiliul Județean Cluj

Investiția este susținută financiar de Consiliul Județean Cluj în condițiile în care Guvernul Bolojan a ignorat proiectul medical cu impact regional.

Lucrările continuă la Spitalul Pediatric Monobloc din Borhanci: în prezent a fost finalizată turnarea la cota 0 și pentru cel de al doilea corp al complexului medical, potrivit celor mai recente date, urmând ca până la finalul anului să fie adus la această cotă întregul complex de clădiri.

În mai 2026, Consiliul Județean Cluj a aprobat o alocare record, de aproape 300 de milioane de lei, pentru investiții în sănătate: Spitalul de Copii în regim monobloc, proiect unic în administrația din România, beneficiază de o sumă consistentă de 215 milioane de lei.

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