Guvernul pierde bani din PNRR și ignoră proiectele Clujului. Alin Tișe: „Cer public demisia celor care nu au înțeles nevoia de a finanța un spital de copii unic în România”.

Deși Guvernul anunța recent încheierea discuțiilor privind modificarea PNRR, statul pierde 1,2 miliarde de euro, iar proiectele medicale ale Clujului au fost ignorate de actualul Executiv: „În mod incalificabil, au ignorat Spitalul Pediatric Monobloc, un proiect unic în România”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Guvernul pierde bani din PNRR și ignoră proiectele Clujului. Alin Tișe: „Cer public demisia celor care nu au înțeles nevoia de a finanța un spital de copii unic în România”|Foto: monitorulcj.ro

Guvernul a adoptat luni, într-o ședință extraordinară, un memorandum pentru renegocierea finală a PNRR: România reușește să păstreze 13,6 miliarde de euro, fonduri sub formă de granturi.

Însă, după cum arată Consiliul Județean Cluj, Guvernul interimar nu s-a referit la pierderile din fonduri europene – 1,2 miliarde euro, fonduri pierdute din cauza „proiectelor fanteziste” propuse spre finanțare, arată administrația județeană.

„La momentul constituirii PNRR proiectul Clujului de construire a Spitalului Monobloc Pediatric era cel mai avansat din țară. Ghidul de Finanțare a fost, însă, modificat, în așa fel încât proiectele Clujului să fie depunctate.

Guvernul anunță finalizarea discuțiilor privind modificarea PNRR. Nu anunță, însă, că s-au pierdut 1,2 miliarde de euro pentru că pe lista de finanțare s-au aflat proiecte fanteziste, alese pe criterii și prietenii politice”, menționează sursa citată.

Guvernul pierde bani din PNRR și ignoră proiectele Clujului. Alin Tișe: „Cer public demisia celor care nu au înțeles nevoia de a finanța un spital de copii unic în România”

Spitalul Clinic de Copii Cluj deservește întreaga regiune de Nord-Vest și nu numai.

Spre exemplu, în 2025, doar 59% dintre copiii tratați aici au fost din Cluj, restul fiind din:

*Bistrița-Năsăud - 7,01%

*Sălaj - 5,46%

*Satu Mare - 2,9%

*Bihor 1,74%

*alte județe -16,47%.

Repartiție externări Spitalul de Copii Cluj|Sursa: Consiliul Județean Cluj

Statistica se repetă și în anii 2022, 2023, 2024.

Repartiția pe județe(%)|Sursa: Consiliul Județean Cluj

„Am apelat la toți miniștrii Sănătății și la prim-miniștrii din ultimii ani, arătându-le că Spitalul de Copii din Cluj este un spital regional, doar jumătate dintre copiii tratați fiind din Cluj, restul provenind din întreaga regiune de Nord-Vest și din întreaga țară.

Le-am arătat că jumătate din copiii tratați provin din alte județe. Au refuzat sistematic, pentru că au politizat alocările prin PNRR, banii fiind acordați unor incompetenți. Și iată că acum, România pierde bani, Clujul pierde bani, în timp ce copiii suferă”, semnalează președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Tișe cere demisia tuturor celor care se fac responsabili de ignorarea constantă a proiectelor medicale ale Clujului:

„O să facem adrese către toate asociațiile de părinți, de copii din toată Regiunea de Nord Vest ca să le arătăm cum, în mod incalificabil, au ignorat finanțarea acestui spital, deși toți vin și se tratează aici.

Le cer public demisia la toți cei care nu au înțeles nevoia de a finanța un spital de copii unic în România”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lucrările la Spitalul Clinic de Copii, construit în sistem monobloc de Consiliul Județean Cluj, sunt în plină desfășurare | Foto: Consiliul Județean Cluj

În prezent, construirea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca este în plină desfășurare, lucrările fiind asigurate prin fonduri proprii alocate de către Consiliul Județean Cluj.

Recent, Consiliul Județean Cluj a aprobat o alocare record, de aproape 300 de milioane de lei, pentru investiții în sănătate: Spitalul de Copii în regim monobloc, proiect unic în administrația din România, beneficiază de o sumă consistentă de 215 milioane de lei.

Lucrările de construcție la viitorul Spital Pediatric Monobloc sunt executate de câștigătorul procedurii de licitație organizate în acest scop, respectiv asocierea BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG'ART S.R.L.

Cea mai modernă unitate pediatrică din țară, în curs de edificare în cartierul clujean Borhanci, va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI.

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