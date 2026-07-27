Caravana Cărții Electronice de Identitate ajunge în Feleacu. Locuitorii din comună își pot face noul buletin direct la Primărie.

Locuitorii din Feleacu care doresc carte de identitate electronică pot depune cerere, timp de două zile, chiar în comună, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor (DJEP) Cluj.

Caravana Cărții Electronice de Identitate ajunge și în comuna Feleacu | Foto: Consiliul Județean Cluj

Caravana Cărții Electronice de Identitate ajunge și în comuna Feleacu.

Un funcționar al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, instituție publică de interes județean aflată sub autoritatea Consiliului Județean, împreună cu un reprezentant al Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Cluj, se vor deplasa miercuri și joi, 29 și 30 iulie 2026, în localitatea Feleacu, județul Cluj, cu Caravana Cărții Electronice de Identitate în vederea preluării cererilor pentru eliberarea cărții electronice de identitate.

Cereri pentru buletinul electronic în comuna Feleacu

Cetățenii care se regăsesc în situația de schimbare a adresei de domiciliu ca urmare a modificării nomenclatorului stradal, persoanele care au cărțile de identitate expirate sau deteriorate, tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani, precum și persoanele aflate în alte situații care impun eliberarea unui nou act de identitate sunt invitate să se prezinte cu toate documentele necesare eliberării cărții electronice de identitate la sediul Primăriei comunei Feleacu, în intervalul orar 09.00 - 15.00, în zilele menționate mai sus.

„Acțiunea este organizată pentru a facilita accesul clujenilor la serviciile de evidență a persoanelor, oferind posibilitatea depunerii cererilor direct în comunitate, pentru a reduce timpul și deplasările necesare obținerii noului document de identitate. Acțiunea este deschisă tuturor persoanelor interesate, cererile putând fi depuse indiferent de domiciliul solicitantului”, a anunțat Consiliul Județean Cluj.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților ce se impun în această etapă, premergătoare eliberării cărții electronice de identitate, funcționarii Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj beneficiază de sprijinul angajaților din cadrul Primăriei comunei Feleacu.

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