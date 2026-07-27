România expulzează un diplomat rus după incidentele cu drone. Ambasadorul României la Moscova, chemat de urgență pentru consultări!

Ministerul Afacerilor Externe a decis expulzarea unui membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București, în urma incidentelor repetate în care drone de proveniență rusească au încălcat spațiul aerian al României.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat expulzarea unui membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București. | Imagine generată cu ajutorul AI

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat expulzarea unui membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București, ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către drone de proveniență rusească.

Totodată, ambasadorul României în Federația Rusă a fost rechemat la București pentru consultări, conform stiripesurse.ro.

MAE: Încălcările spațiului aerian sunt „inadmisibile și intolerabile”

Din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federaației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat luni la sediul MAE, unde partea română i-a transmis un protest oficial față de încălcările repetate ale spațiului aerian național produse în perioada 24–26 iulie.

Potrivit ministerului, în cadrul întâlnirii au fost prezentate fragmente dintr-o dronă distrusă pe teritoriul României, iar investigațiile Parchetului au confirmat că acestea sunt de proveniență rusească. Autoritățile române au calificat incidentele drept „acțiuni ilegale și iresponsabile”, subliniind că responsabilitatea aparține exclusiv Federației Ruse.

Un oficial rus, declarat persona non grata

În timpul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată o notă verbală prin care România notifică declararea ca persoană inacceptabilă a unui membru al misiunii diplomatice ruse de la București.

Diplomatul are obligația de a părăsi teritoriul României în termen de cinci zile. În paralel, Ministerul Afacerilor Externe l-a rechemat la București, pentru consultări, pe ambasadorul României în Federația Rusă.

MAE a transmis că România își va coordona în continuare răspunsul împreună cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și că va adopta toate măsurile necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor.

Tensiunile au escaladat după doborârea dronelor

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, convocarea ambasadorului rus vine după o serie de incidente în care Armata Română a interceptat și doborât drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc.

Ultimul astfel de incident s-a produs luni dimineață, când un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Conform anchetei Parchetului General, una dintre dronele distruse este de tip Shahed, model utilizat de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei, iar investigațiile privind celelalte aparate sunt încă în desfășurare.

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