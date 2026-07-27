Iuliu Mureșan și-a anunțat retragerea din fotbal după plecarea de la CFR Cluj!

Iuliu Mureșan (72 de ani), fost președinte la CFR Cluj, a anunțat că sunt șanse mici să mai revină în fotbal după plecarea din Gruia.

Iuliu Mureșan și-a anunțat retragerea din fotbal după plecarea de la CFR Cluj / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Iuliu Mureșan și-a înaintat demisia de la cârma CFR-ului, echipă care se confruntă cu mari probleme financiare în debutul acestui sezon.

Oficialul ardelenilor nu a mai suportat situația și a ales să plece. Demisia sa a fost imediat acceptată de Neluțu Varga, care a anunțat că locul său în club va fi ținut acum de Ricardo Cadu, Marian Băgăcean și Ciprian Deac.

La scurt timp după plecarea de la CFR, Iuliu Mureșan a vorbit despre șansele de a mai reveni în fotbal în perioada imediat următoare. Pe lângă formația vișinie, el a mai activat de-a lungul carierei la Hermannstadt și Dinamo, tot în postura de președintel

„Deocamdată stau liniştit. Nu pot să spun ceva, nu am ceva deosebit în plan. Să plec din Cluj nu mai sunt interesat. La Cluj nu prea mai am unde, iar pentru mine cred că se închide... Aşa cred, nu ştiu. Urmăresc campionatul în continuare şi dacă pot să ajut CFR-ul, cu cea mai mare placere”, a spus Mureșan, potrivit Digi Sport.

Iuliu Mureșan revenise la CFR Cluj în luna octombrie a anului trecut, atunci când echipa se afla tot într-un moment dificil. El a fost cel care a insistat pentru aducerea lui Daniel Pancu. Sub comanda sa, ardelenii au încheiat pe locul 3 în ediția precedentă.

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