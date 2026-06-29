Lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc avansează în teren: al doilea corp al complexului medical a ajuns la cota 0

Ritm susținut pe șantierul Spitalului Clinic pentru Copii în regim monobloc, realizat de Consiliul Județean Cluj: al doilea corp al complexului medical a ajuns la cota 0. „Impactul proiectului este unul regional. Așteptăm ca Guvernul să finanțeze viitorul spital, la mijloc fiind sănătatea copiilor noștri”, spune Alin Tișe.

Lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc avansează în teren: al doilea corp al complexului medical a ajuns la cota 0|Foto: Consiliul Județean Cluj

Continuă lucrările pentru realizarea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj.

Lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc avansează în teren: al doilea corp al complexului medical a ajuns la cota 0|Foto: Consiliul Județean Cluj

Investiția este susținută financiar de Consiliul Județean Cluj în condițiile în care Guvernul Bolojan a ignorat proiectul medical cu impact regional.

Totuși, după cum arată Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, administrația județeană face în continuare apel la guvernanți pentru susținerea acestui proiect vital pentru sănătatea copiilor.

Lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc avansează în teren: al doilea corp al complexului medical a ajuns la cota 0

În prezent a fost finalizată turnarea la cota 0 și pentru cel de al doilea corp al complexului medical, potrivit datelor publicate luni de Consiliul Județean Cluj, urmând ca până la finalul anului să fie adus la această cotă întregul complex de clădiri.

„Lucrările de construire a viitorului spital sunt în grafic, avansând într-un ritm bun. Încă așteptăm ca și Guvernul să aibă înțelepciunea de a finanța acest important proiect, care este unul regional, nu doar al Clujului, la mijloc fiind sănătatea copiilor noștri”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Ritm susținut pe șantierul Spitalului Clinic pentru Copii în regim monobloc, realizat de Consiliul Județean Cluj|Foto: Consiliul Județean Cluj

Spitalul Clinic de Copii Cluj deservește întreaga regiune de Nord-Vest și nu numai.

Spre exemplu, anul trecut, doar 59% dintre copiii tratați aici au fost din Cluj, restul fiind din Bistrița-Năsăud (7,01%), Maramureș (7,01%), Sălaj (5,46%), Satu Mare (2,9%), Bihor (1,74%), alte județe (16,47%). Statistica se repetă și în anii 2022, 2023, 2024.

În acest moment construirea viitorului Spital Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca este în plină desfășurare, lucrările fiind asigurate prin fonduri proprii alocate de către Consiliul Județean Cluj.

Săptămâna trecută, președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, a criticat în termeni duri lipsa de implicare a guvernanților în susținerea acestui proiect medical de impact.

Recent, Consiliul Județean Cluj a aprobat o alocare record, de aproape 300 de milioane de lei, pentru investiții în sănătate: Spitalul de Copii în regim monobloc, proiect unic în administrația din România, beneficiază de o sumă consistentă de 215 milioane de lei.

Cea mai modernă unitate pediatrică din țară, în curs de edificare în cartierul clujean Borhanci, va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI.

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