Peste 20.000 de oameni au participat la prima ediție „Noaptea Bisericilor”. Organizatorii anunță deja ediția din 2027!

Prima ediție a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, organizată la Cluj-Napoca, a atras peste 20.000 de clujeni și turiști care au vizitat cele 17 lăcașuri de cult deschise publicului. Organizatorii spun că evenimentul a devenit încă de la debut cel mai amplu proiect interconfesional din România.

Evenimentul a adus împreună persoane de toate vârstele, dornice să descopere patrimoniul spiritual și cultural al orașului. Foto: Asociația Daisler

Peste 20.000 de clujeni și turiști au participat la prima ediție a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, organizată la Cluj-Napoca, vizitând cele 17 lăcașuri de cult incluse în program.

Potrivit organizatorilor, succesul ediției de debut transformă evenimentul în cel mai amplu proiect interconfesional din România.

Prima ediție a „Nopții Bisericilor” a transformat mai multe biserici din Cluj-Napoca în spații deschise pentru comunitate. Foto: Asociația Daisler

Peste 20.000 de vizitatori la prima ediție organizată în Europa de Est

Prima ediție a evenimentului „Noaptea Bisericilor” a transformat Clujul într-un spațiu al dialogului și al descoperirii patrimoniului spiritual și cultural. Potrivit organizatorilor, peste 20.000 de persoane au trecut pragul celor 17 lăcașuri de cult participante, în cadrul primei ediții organizate vreodată într-un oraș din Europa de Est.

Evenimentul a reunit șase culte religioase: ortodox, romano-catolic, greco-catolic, unitarian, adventist și mozaic care au colaborat pentru organizarea unui circuit cultural desfășurat simultan în Centrul orașului, Mănăștur, Mărăști și Gară. Deși inițial erau programate 18 lăcașuri de cult, unul dintre ele nu a mai putut participa din motive obiective.

Curțile bisericilor au devenit locuri de întâlnire și dialog pentru clujenii care au participat la eveniment. Foto: Asociația Daisler

Biserica Sfântul Mihail a înregistrat un record absolut

Cel mai vizitat obiectiv al serii a fost Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, unde sistemul electronic de numărare a înregistrat aproximativ 6.000 de intrări unice și peste 3.000 de urcări în turn.

Reprezentanții bisericii spun că este cel mai mare număr de vizitatori înregistrat oficial într-o singură zi, interesul publicului depășind toate așteptările.

Între 2.000 și 3.000 de persoane au vizitat și Sinagoga Neologă, Biserica Calvaria din Mănăștur și Biserica Piaristă, iar Biserica Unitariană, care a găzduit inclusiv un DJ set live, a raportat peste 1.000 de participanți.

Bisericile din Cluj-Napoca au fost animate de concerte, momente de rugăciune și vizite ghidate în cadrul primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”. Foto: Asociația Daisler

De la concerte și expoziții la un DJ set într-o biserică

Programul pregătit pentru prima ediție a inclus recitaluri corale și de orgă, expoziții, prezentări despre istoria cultelor, discuții cu reprezentanții bisericilor, dar și activități mai puțin obișnuite.

Printre cele mai apreciate momente s-au numărat „Cina Bunei Comunități”, organizată în curtea Bisericii Calvaria, care a reunit peste 100 de participanți, dialogurile despre patrimoniu susținute de arhitecți, urmărite de peste 1.500 de persoane, dar și DJ set-ul susținut de Aegun în Biserica Unitariană, la care au participat câteva sute de oameni.

Potrivit organizatorilor, succesul acestor activități demonstrează că există interes pentru noi modalități de valorificare a patrimoniului religios și cultural.

Participanții iau parte la un moment de rugăciune și reculegere, la lumina lumânărilor, în cadrul evenimentului „Noaptea Bisericilor”. Foto: Asociația Daisler

Maria Forna: „Patrimoniul spiritual continuă să aducă oamenii împreună”

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a felicitat organizatorii, voluntarii și reprezentanții cultelor implicate, apreciind că numărul mare de participanți confirmă succesul inițiativei.

„Faptul că peste 20.000 de clujeni și turiști au ales să viziteze cele 17 lăcașuri de cult demonstrează că patrimoniul spiritual, cultural și istoric al comunității noastre continuă să inspire și să aducă oamenii împreună”, a declarat prefectul Maria Forna.

Organizatorii pregătesc deja ediția din 2027

Inițiatorul proiectului și președintele Asociației Daisler, Andi Daiszler, spune că evenimentul a fost gândit ca o celebrare a orașului și a dialogului dintre comunități, nu ca o manifestare exclusiv religioasă.

„Visul unei nopți de vară, cum l-am numit, a fost la Cluj o noapte de coeziune, respect și înțelegere reciprocă”, a transmis acesta.

La rândul său, Lavinia Filip, președinta Asociației ESUA, a precizat că reacțiile participanților au convins organizatorii să continue proiectul și să pregătească o ediție și mai amplă.

Atmosfera de liniște și spiritualitate a reunit credincioși și vizitatori într-un moment de comuniune desfășurat într-unul dintre lăcașurile de cult din Cluj-Napoca. Foto: Asociația Daisler

Noaptea Bisericilor revine pe 24 iulie 2027

Organizatorii au anunțat că a doua ediție a evenimentului va avea loc pe 24 iulie 2027, urmând să fie extinsă atât ca număr de activități, cât și ca participare a lăcașurilor de cult.

Programul va păstra formatul de șase ore, între 20:00 și 02:00, însă va include mai multe experiențe culturale și un proces simplificat de înscriere pentru bisericile interesate, prin intermediul platformei dedicate noapteabisericilor.ro.

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