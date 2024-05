A fost inaugurat primul Spital de Psihiatrie Pediatrică construit de la zero de Consiliul Județean Cluj. Alin Tișe: „O investiție unică la nivel național din punct de vedere al facilităților de care dispune!”

Consiliul Județean a inaugurat, marți, Ambulatoriul Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, fiind vorba de primul spital realizat de la zero, unic la nivel național din punct de vedere funcțional și al facilităților de care dispune.

În Cluj-Napoca a fost inaugurat Ambulatoriul Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii/Foto: monitorulcj.ro

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inaugurat marți, Ambulatoriul Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, singura Clinică de Psihiatrie Pediatrică din Transilvania, ca urmare a finalizării și recepționării lucrărilor realizate cu fonduri europene.

Ambulatoriul Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii/Foto: monitorulcj.ro

Noul spital este construit de la zero, singura unitate sanitară construită în ultimii ani în România, iar din punct de vedere al profilului de Pshiatrie Pediatrică este singurul spital realizat în ultimii 50 de ani în România.

„Este un moment important pentru Cluj, prin această investiție intrăm într-o normalitate și din acest punct de vedere”, a declarat în deschiderea momentului inaugural președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Alin Tișe (PNL), președintele Consiliului Județean Cluj și PS Benedict Bistrițeanul, la inaugurarea Spitalului de Pshihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca/Foto: monitorulcj.ro

La eveniment au luat parte atât președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Dana Buzoianu, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, dr. Cornel Aldea, precum și PS Benedict Bistrițeanul.

„Un astfel de așezământ, care s-a ridicat atât de frumos, este semn de sănătate sufletească pentru o comunitate. Este o datorie și un semn de responsabilitate în plan social”, a apreciat PS Benedict, care a oficiat și o slujbă de sfințire a noii unității medicale.

„Este o nouă investiție pe care am finalizat-o pentru Spitalul nostru de Copii și în beneficiul pacienților care vor fi examinați și tratați în cadrul acestui Ambulatoriu. Satisfacția este cu atât mai mare cu cât vorbim de singura Clinică de Psihiatrie Pediatrică din Transilvania și una din cele doar trei din țară, unică la nivel național din punct de vedere funcțional și al facilităților de care dispune”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Salon pacienți din cadrul Spitalului de Psihiatrie Pediatrică inaugurat în Cluj-Napoca/Foto: monitorulcj.ro

Înainte de realizarea spitalului, pe amplasamentul actual a funcționat o creșă, iar în termen de doi ani de execuție Consiliul Județean a reușit să realizeze de la zero un nou Spital cu profil de Psihiatrie Pediatrică, în urma demersurilor inițiate de forul județean în anul 2018.

Noul spital a fost realizat din fonduri europene, cu asigurarea participației Consiliului Județean, construcția propriu-zisă a fost realizată de firme din Cluj.

„Întreaga construcție a fost făcută de firme și constructori din Cluj, atât contractorul, cât și subcontractorul au fost fost firme din județul nostru, ceea ce înseamnă că putem prin implicarea instituțiilor publice să oferim investiții pentru cei care plătesc taxe și impozite pe care le folosim pentru dezvoltare”, a punctat Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Spital dedicat tratării adicțiilor și afecțiunilor psihice la copii și adolescenți

La nivelul spitalelor din Cluj sunt între 2.500-3.000 de pacienți pe an, iar la nivel național sunt înregistrați circa 22.000 de copii și adolescenți care suferă de anumite afecțiuni psihice, o realitate ce nu poate fi neglijată, iar infrastructura dedicată acestor pacienți nu satisface cerințele actuale.

„Potrivit statisticilor pe care le-am consultat, în România, în ultimii 40 de ani nu s-a construit niciun spital cu acest specific, de altfel nu s-au prea construit spitale de la zero.

Rezultatul este cu atât mai mult de apreciat, cât am reușit la Cluj să oferim comunității o asemenea unitate medicală modernă, realizată din bani europeni și, de asemenea, banii comunității clujene, pentru că co-finanțarea s-a făcut din fondurile județene, astfel că fiecare dintre noi suntem într-o anumită măsură parte a acestei investiții”, a explicat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Spitalul dispune de spații multidisciplinare, ce incud spații de diagnosticare, tratament de zi și tratament permanent. De asemenea sunt spații de învățare unde studenții mediciniști își pot face pregătirea de specialitate.

De asemenea, un întreg etaj este dedicat tratamentului adicțiilor, unde se regăsește compartimentul de toxicomanie și tratament specializat dedicat pacienților dependenți de droguri.

„Era clar necesară această nouă Secție de Pediatrie Psihiatrică prin care să putem oferi copiilor servicii de specialitate. Acum, în cea mai modernă unitate de profil din România dispunem de sală de ergoterapie unde pot fi derulate activități de consiliere, psihoterapie, meloterapie, sală de kinetoterapie și spațiu pentru continuarea școlarizării.

Avem compartimentul de toxicomani, cu un număr de 10 paturi, fiind unicul de acest tip din instituțiile de profil de stat din Transilvania”, a declarat dr. Elena Predescu din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Dr. Cornel Aldea, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, Dr Elena Predescu, conferențiar UMF „Iuliu Hațieganu” și medic psihiatru de copii, alături de profesorul Anca Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațueganu” Cluj-Napoca/Foto: monitorulcj.ro

Ca suprafață, noul Spital de Psihiatrie Pediatrică este mare decât Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca și a fost dotat până acum cu circa 1.000 de aparate medicale și mobilier specific.

„Deschidem un nou drum pentru pediatria românească prin acest spital dedicat. Prin această secție a Spitalului de Copii, pregătim un nou parcurs al medicinei clujene și consolidăm pediatria din Cluj”, a explicat managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, dr. Cornel Aldea.

Foto: monitorulcj.ro

„Ambulatoriul Clinic de Psihiatrie are acum un spațiu modern.

În prezent, copiii își petrec majoritatea timpului singuri, în fața calculatoarelor și a televizoarelor și poate nu știu mereu să aleagă colectivitatea benefică. Copilul nu reușește să exprime prin cuvinte problemele emoționale cu care se confruntă și își manifestă indirect suferința devenind hiperactiv, trist, îngrijorat, impulsiv și poate avea uneori un comportament autodistructiv.

Prin această investiție, Clinica de Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca devine una din cele mai moderne din țară și unică din punct de vedere al facilităților oferite”, potrivit mesajului transmis de reprezentanții constructorului ACI Cluj.

7,8 milioane de euro pentru noua Secție de Psihiatrie Pediatrică

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, proiectul european în valoare totală de 38.869.411,90 lei, cu T.V.A. inclus, a vizat, în principal, extinderea suprafeței clădirii existente atât pe verticală cât și pe orizontală, respectiv prin adăugarea a încă două etaje.

Prin realizarea acestui proiect s-au reorganizat și descongestionat spațiile din fosta Clinică de Psihiatrie Pediatrică, prin extinderea pe verticală și orizontală.

Prin noul format, suprafața utilă a clădirii a crescut de cinci ori: de la 736 mp la 3.730 mp.

Noua construcție are, astfel, un regim de înălțime de S+P+3E, aria desfășurată ajungând la nu mai puțin de 3.643 mp. De asemenea, tot în cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Cluj urmează să doteze Ambulatoriul unității medicale cu peste 1.000 de echipamente (paturi, saltele, noptiere, mese, scaune, dotări IT, dotări de divertisment etc.), în valoare de 2.930.000 de lei, finanțarea fiind asigurată atât din fonduri europene, cât și din bugetul instituției.

Foto: monitorulcj.ro

Parterul edificiului medical găzduiește recepția, secretariatul, serviciul de primire-internare, dar și compartimentul de spitalizare „de o zi”, cu o capacitate de 15 paturi. Tot la parter este și spațiul ambulator, pentru un acces cât mai facil al pacienților și al aparținătorilor. În această zonă vor fi acordate servicii medicale celor care nu necesită internare, fiind asigurată și asistența premergătoare sau cea posterioară internării.

Foto: monitorulcj.ro

La primul etaj se regăsește Compartimentul de Spitalizare Permanentă, care are 30 de paturi, împărțit în nuclee de îngrijire în funcție de vârstă. La acest nivel sunt și încăperi destinate activităților medicale, dar și sala de ergoterapie pentru activități creațional-educative.

Foto: monitorulcj.ro

La etajul doi se află Compartimentul de Toxicomanie, cu o capacitate de 10 paturi, Serviciul de Terapie acută, zona activităților medicale, precum și o curte interioară. Cel de-al treilea etaj cuprinde atât spații destinate învățământului – amfiteatru, două laboratoare și o sală de lucrări practice pentru studenți, o bibliotecă media etc., dar și o sală de școlarizare a copiilor internați și una de kinetoterapie.

Foto: monitorulcj.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: