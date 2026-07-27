Clujul pregătește un nou proiect din fonduri nerambursabile pentru Pata Rât: 50 de locuințe pentru consolidarea incluziunii sociale în urma unei investiții de 30 de milioane de lei

Asigurarea de locuințe cu caracter social pentru persoanele din grupuri vulnerabile din zona Pata Rât, precum și a accesibilității persoanelor cu dizabilități sunt câteva dintre obiectivele unui proiect de 30 de milioane de lei, pregătit de Primăria Cluj-Napoca și dedicat incluziunii sociale.

Clujul pregătește un nou proiect din fonduri nerambursabile pentru Pata Rât: 50 de locuințe pentru consolidarea incluziunii sociale în urma unei investiții de 30 de milioane de lei|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Consiliul Local va dezbate spre aprobare, în cadrul unei ședințe extraordinare programate pentru marți, 28 iulie, un proiect dedicat incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile din zona Pata Rât, prin achiziția a 50 de locuințe cu caracter social și acordarea de asistență pentru integrare.

Proiectul „LOCUS: Locuire, Oportunități și Coeziune Urbană Sustenabilă” urmează să fie depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile de aproape 30 de milioane de lei în urma parteneriatului încheiat de Primărie cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, care este lider de proiect.

Demersul vine în completarea proiectelor anterioare ce vizează înființarea Serviciilor de Interes Economic General (SIEG) pentru persoanele și familiile provenite din așezările informale și care deschid calea achiziționării de pe piață a 350 de locuințe în următorii ani.

Clujul pregătește un nou proiect din fonduri nerambursabile pentru Pata Rât: 50 de locuințe pentru consolidarea incluziunii sociale în urma unei investiții de 30 de milioane de lei

Proiectul LOCUS este dedicat facilitării incluziunii sociale şi combaterii marginalizării membrilor comunităților vulnerabile din aşezările informale Pata-Rât, prin tranziția asistată a unui număr de minimum 50 de familii către locuințe cu caracter social în zona metropolitană Cluj, prin implementarea unui mecanism integrat care îmbină achiziția și dotarea de imobile cu intervenții multidimensionale de asistență psiho-socială și management de caz pentru consolidarea autonomiei pe termen lung.

Valoarea nerambursabilă (98%) a proiectului este de 29.598.829,20 lei/circa 5,8 milioane de euro, din care contribuția (2%) municipiului Cluj-Napoca este de 591.976,58 lei.

Miza proiectului vizează achiziționarea de pe piață a 50 de locuințe sociale, iar proiectul include și servicii de asistență pentru mutare, asistență psiho-socială, servicii de suport administrativ și monitorizare pentru facilitarea integrării beneficiarilor în comunitate.

Termenul final pentru implementarea proiectului este decembrie 2029, finanțarea se acordă sub formă de grant, iar numărul beneficiarilor este estimat la 140 de persoane.

„Acţiunea prevăzută în cadrul apelului de proiecte este furnizarea de locuințe cu caracter social. Prin această acțiune se vor sprijini măsuri care vor răspunde nevoilor legate de achiziția și punerea la dispoziție a unor locuințe cu caracter social pentru persoanele din grupuri vulnerabile din aşezarea informală Pata Rât. De asemenea, se va asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilități”, se arată în motivarea proiectului.

Plan strategic pentru Pata Rât

Până în prezent, peste 580 de persoane vulnerabile din zona Pata Rât au beneficiat de o locuință, prin intermediul proiectelor dezvoltate de administrația locală din bugetul public, dar și din fonduri europene.

Administrația locală pregătește o serie de proiecte cu finanțare europeană pentru achiziția în următorii ani a 350 de locuințe sociale destinate persoanelor vulnerabile din zona Pata Rât.

Deja au fost achiziționate de pe piață 126 de locuințe în acest sens, iar Consiliul Local a adoptat recent un proiect, inclusiv cu finanțare europeană, pentru a mai achiziționa 26 de locuințe.

De altfel, pe strada Sobarilor, Primăria realizează 35 de locuințe sociale, un nou imobil destinat persoanelor vulnerabile.

Locuințele sociale reprezintă un proiect menit să susțină persoanele cu venituri reduse din municipiul Cluj-Napoca.

Proiectele sociale realizate de administrația locală au în vedere dezvoltarea progresivă a fondului locativ până la 475 imobile în etapa de maturitate, prin preluarea fondului locativ existent şi dobândirea a 350 de noi locuințe în perioada 2026-2030, după cum urmează:

*135 imobile în 2026,

*220 imobile în 2027,

*305 imobile în 2028,

*390 imobile în 2029

*475 imobile începând cu anul 2030.

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