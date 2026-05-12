Cluj, alocare record de 300 de milioane de lei pentru investiții în sănătate: finanțare consistentă pentru Spitalul Pediatric Monobloc

Cel mai mare buget din istoria Consiliului Județean Cluj este destinat sănătății în acest an: aproape 300 de milioane de lei sunt prevăzuți pentru proiectele medicale majore, precum Spitalul de Copii în regim monobloc, dar și pentru alte proiecte dezvoltate de spitalele din județ.

În 2026, județul Cluj mizează pe un buget total în valoare de 1,8 miliarde de lei.

Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea pentru investiții în domeniul sanitar, în anul 2026, a unor fonduri extrem de consistente, în cuantum de 295.549.120 de lei.

„Sănătatea rămâne și în acest an o prioritate absolută a forului administrativ județean iar cifrele vorbesc de la sine.

Am decis să sprijinim în continuare unitățile medicale clujene, atât cele subordonate Consiliului Județean, cât și instituțiile spitalicești din subordinea altor entități locale ori centrale, pentru a asigura organizarea și funcționarea optimă a acestora, precum și un acces rapid și facil pentru toți clujenii care au nevoie de examinări, intervenții sau tratamente de specialitate”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

215 milioane de lei pentru Spitalul Pediatric Monobloc

Cea mai mare sumă de bani, respectiv 215.000.000 de lei, este destinată continuării lucrărilor de edificare a Spitalului Pediatric Monobloc, un proiect unic în administrația locală.

În același timp, 70.359.320 de lei au fost prevăzuți în bugetul instituției pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană care vizează în special investiții la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și al Spitalului Clinic de Recuperare.

De asemenea, pentru cele 18 unități sanitare situate pe raza județului Cluj suma cuprinsă în buget este de 10.189.800 de lei.

4 milioane de lei pentru spitalele din subordinea Consiliului Județean Cluj

În ceea ce privește cele cinci spitale aflate în subordinea administratiei județene au fost alocați în total 4.000.000 de lei, banii urmând a fi utilizați cu preponderență pentru achiziționarea de dotări medicale și întocmirea documentațiilor necesare realizării proiectelor de investiții:

*Spitalul Clinic de Recuperare - 850.000 de lei,

*Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa - 800.000 de lei

*Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” - 800.000 de lei

*Spitalul Clinic de Boli Infecțioase - 800.000 de lei

*Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii - 750.000 de lei.

În cazul celorlalte 13 instituții spitalicești din județul Cluj aflate în subordinea altor autorități locale ori centrale suma totală alocată este de 6.189.800 de lei:

*Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca – 2.589.800 de lei,

*Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca - 500.000 de lei

*Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca - 500.000 de lei

*Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca - 500.000 de lei

*Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” Cluj-Napoca - 500.000 de lei

*Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca - 200.000 de lei

*Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca - 200.000 de lei

*Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca - 200.000 de lei

*Spitalul Orășenesc Huedin - 200.000 de lei

*Spitalul Municipal Turda - 200.000 de lei

*Spitalul Municipal Gherla - 200.000 de lei

*Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii - 200.000 de lei

*Spitalul Municipal Dej - 200.000 de lei

