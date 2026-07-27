Rezultate finale Definitivat 2026: Rata de promovare a urcat la 83,5% în Cluj, după contestații

Rata de promovare la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2026, a crescut cu 5,5% în județul Cluj și a ajuns la 83,5%, după soluționarea contestațiilor.

Rezultate finale Definitivat 2026: Rata de promovare a urcat la 83,5% în Cluj, după contestații| Foto: DepositPhotos.com

În județul Cluj, rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ - sesiunea 2026 -, după soluționarea contestațiilor, este de 83.50%.

Promovabilitatea a înregistrat o creștere de 5.5 %, comparativ cu rezultatele inițiale – 78%.

Rezultate finale Definitivat 2026: Rata de promovare a urcat la 83,5% în Cluj, după contestații

În județul Cluj, la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026, în etapa de soluționare a contestațiilor, au fost depuse 82 solicitări pentru reevaluarea lucrărilor scrise.

Un număr de 55 de lucrări au înregistrat note mai mari, decât cele obținute în evaluarea inițială, 26 de lucrări au fost reevaluate sub nota obținută inițial, iar 1 lucrare nu a înregistrat modificări, în raport cu evaluarea inițială.

Rezultate finale Definitivat 2026: Rata de promovare în județul Cluj a urcat la 83,5%|Sursa: edu.ro

După contestații, în județul Cluj au fost declarați promovați 394 de candidați, față de 368 de candidați care au obținut medii între 8.00 și 10.00, conform rezultatelor afișate inițial în 21 iulie 2026.

În județul Cluj au fost prezenți 472 de candidați, dintre cei 486 de candidați cu drept de participare la proba scrisă.

8 candidați au absentat, iar 6 candidat s-au retras, conform metodologiei de concurs, care permite acest lucru. Nu s-au înregistrat situații de fraudă sau tentativă de fraudă, potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj.

Două medii de 10 la Cluj

Doi candiați din județul Cluj au obținut nota 10 la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ (0.42 %).

În județul Cluj s-au înregistrat 2 medii de 10 la examenul național de definitivare în învățământ, număr care a rămas neschimbat după etapa de soluționare a contestațiilor.

142 de candidați au obținut medii între 9-9,99 (30.08%), iar 250 dintre candidați au obținut medii cuprinse între 8.00 și 8,99 (52.97%).

Pentru a fi declarat promovat la examenul național de definitivare în învățământ, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale. În egală măsură, candidații admiși pentru a susține proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, minimum 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul principal al acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

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Foto: DepositPhotos.com

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