Grevă generală în Sănătate: nemulțumiri din cauza noii legi a salarizării

Grevă generală în sistemul de sănătate, marți, în sute de instituții medicale din țară. Angajații spitalelor vor protesta în fața instituțiilor sanitare.

Grevă generală în Sănătate: nemulțumiri din cauza noii legi a salarizării|Foto: magnific.com

După greva de avertisment de săptămâna trecută, desfășurată în sute de spitale din Cluj și din țară, angajații din sistemul de sănătate se pregătesc, marți, 28 iulie, de declanașarea grevei generale.

Principalele nemulțumiri sunt legate de noua lege a salarizării care, potrivit sindicaliștilor, va duce la o diminuare a veniturilor în sistemul medical.

Grevă generală în Sănătate

Medicii și asistentele vor întrerupe activitatea pe perioadă nedeterminată, astfel că sistemul sanitar se poate confrunta cu un blocaj.

Între timp, confederațiile sindicale anunță proteste de stradă, în fața Parlamentului, cu zeci de mii de oameni.

Pe durata grevei vor fi asigurate doar serviciile de urgență medicală.

Toate unitățile sanitare din Cluj-Napoca, dar și din județ, au participat la greva de avertisment, desfășurată la începutul săptămânii trecute, timp de două ore.

Atunci, reprezentanții sindicatului Sanitas avertizau că în lipsa unei cooperări a Guvernului pe tema noii legi a salarizării, angajații din sistemul sanitar vor intra în grevă generală:

„În funcție de modul în care vor evolua negocierile, putem discuta pentru data de 28 iulie, un alt calendar sau mergem până la capăt”, declara pentru monitorulcj.ro liderul Sanitas Cluj, Ovidiu Bota.

Nemulțumiri din cauza noii legi a salarizării

Nemulțumirile angajaților din Sănătate vizează diminuarea veniturilor unor categorii de angajați din sănătate, care ar putea pierde între 4.000 și 6.000 de lei din venituri, prin noua lege a salarizării.

O altă nemulțumire este legată de blocarea posturilor, în condițiile în care sistemul medical are nevoie de zeci de mii de medici, asistenți și infirmieri. În acest sens, la finalul săptămânii trecute, Federația Sanitas a solicitat Parlamentului să adopte, în regim de urgență, o modificare legislativă care să permită unităților sanitare publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental.

Victorie de etapă în instanță

Marțea trecută, Curtea de Apel București a admis cererea formulată de Federația Sanitas și a dispus suspendarea procedurii proiectului noii legi a salarizării. Astfel, proiectul nu poate continua procedura legislativă până la soluționarea definitivă a litigiului.

Ulterior, Ministerul Muncii anunța că va face recurs la decizia instanței, în condițiile în care hotărârea a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului.

Potrivit sindicaliștilor, înainte de declanșarea protestului, în unele spitale au început presiuni asupra angajaților care și-au exprimat intenția de a participa la grevă.

Legea salarizării este jalon în PNRR, iar adoptarea proiectului este legată de o sumă de 770 milioane euro. Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată vineri, 17 iulie, de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Și angajații din transportul feroviar, cei din transportul public, din administrația locală și din domeniul finanțelor, inclusiv angajații din vămi avertizează că vor organiza o grevă de avertisment, iar ulterior o posibilă grevă generală, dacă proiectul noii legi a salarizării nu va fi modificat.

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