Emil Boc: „Clujul iubește animalele!”. Cățelușii de la Centrul de Îngrijire au ajuns la Campionatul Mondial de Karate.

Campionatul Mondial de Karate WUKF 2026, desfășurat în acest weekend la BTarena, a fost și prilejul unei noi campanii de promovare a adopției câinilor fără stăpân.

Cățelușii găzduiți de Centrul de Îngrijire de pe strada Bobâlnei au fost prezenți la Campionatul Mondial de Karate WUKF 2026. | Foto: captură video / Facebook Emil Boc

Cățelușii găzduiți de Centrul de Îngrijire de pe strada Bobâlnei au fost prezenți la Campionatul Mondial de Karate WUKF 2026, unde au atras atenția participanților și au avut ocazia să își găsească o familie.

Primarul Emil Boc a transmis că inițiativa face parte din campania „Adoptă un prieten pe viață!”, prin care administrația locală își propune să încurajeze adopția animalelor aflate în grija municipalității.

„Clujul iubește animalele. Campania «Adoptă un prieten pe viață!» a continuat la un nou eveniment sportiv de anvergură, desfășurat în weekend la Sala Polivalentă BTarena – WUKF Karate World Championship 2026”, a transmis Emil Boc.

Edilul îi invită pe clujeni să viziteze Centrul de Îngrijire de pe strada Bobâlnei, unde pot cunoaște câinii disponibili pentru adopție, pot discuta cu medicii veterinari și pot interacționa direct cu animalele înainte de a lua o decizie.

„Vă invit în continuare să cunoașteți cățeii găzduiți de Centrul de îngrijire de pe strada Bobâlnei și, sperăm noi, să decideți să luați acasă un prieten loial și iubitor”, a mai transmis primarul.

Programul Centrului de Îngrijire

Centrul de Îngrijire a Câinilor de pe strada Bobâlnei funcționează după următorul program:

Luni – Marți: 07:00 – 15:00

Miercuri: 07:00 – 17:00

Joi – Vineri: 07:00 – 15:00

Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 11:00

Primăria Cluj-Napoca derulează și alte programe dedicate animalelor cu și fără stăpân, printre care campanii de sterilizare gratuită și acțiuni de promovare a adopției responsabile.

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