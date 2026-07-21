Dan Tarcea, despre trenul metropolitan Cluj: „Este cel mai avansat proiect de acest tip din România”. Ce presupune și în ce stadiu se află lucrările?

Mobilitate crescută și acces rapid în Cluj: trenul metropolitan va revoluționa dinamica orașului și va asigura o conexiune directă cu Aeroportul. „Este cel mai avansat proiect de acest tip din România”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Dan Tarcea, despre trenul metropolitan Cluj: „Este cel mai avansat proiect de acest tip din România”. Ce presupune și în ce stadiu se află lucrările?|Foto: Mădălina Ivan - monitorulcj.ro

Trenul metropolitan va schimba radical mobilitatea în zona metropolitană și va reduce presiunea traficului rutier.

Investiția reprezintă unul dintre proiectele majore de infrastructură, dezvoltat în paralel cu centura metropolitană și metroul din Cluj.

„Trenul metropolitan este cel mai important proiect de mobilitate al Clujului”, a declarat viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, potrivit Cluj1.ro

Dan Tarcea, despre trenul metropolitan Cluj: „Este cel mai avansat proiect de acest tip din România”

Proiectul prevede modernizarea stațiilor existente de pe infrastructura feroviară actuală, dar și realizarea unor puncte complet noi pentru îmbarcarea și debarcarea călătorilor.

Traseul va traversa șase unități administrativ-teritoriale din județul Cluj: Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida.

„Cel mai important proiect de mobilitate al Clujului este trenul metropolitan, care va merge de la Răscruci până în Baciu, deci dincolo de Jucu.

Dan Tarcea, despre trenul metropolitan Cluj: „Este cel mai avansat proiect de acest tip din România”|Foto: Mădălina Ivan - monitorulcj.ro

Discutăm de un traseu de 60 km, care va putea fi parcurs într-o 1h și 5 minute. Ceea ce înseamnă că de la o extremitate a trenului metropolitan până în centrul orașului, vei putea ajunge în 30 de minute.

Trenul va avea 23 de stații, din care 8 stații noi. Anumite stații sunt prevăzute și cu Park&Ride, adică îți lași mașina și iei trenul pentru a ajunge rapid în Cluj.

Practic, vorbim și de o interconectare a trenului metropolitan cu mijloacele de transport în comun”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea în cadrul podcastului Horia Nasra Show.

În ce stadiu se află lucrările?

Două dintre cele trei mari componente ale proiectului au fost deja atribuite: contractul pentru stații și cel pentru supervizarea lucrărilor.

Astfel, termenul pentru proiectarea stațiilor și execuția lucrărilor este de 3 ani – 6 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru lucrările propriu-zise.

Totodată, licitația pentru materialul rulant, adică achiziția trenurilor electrice care vor circula pe traseu, este în desfășurare și urmează să fie finalizată în perioada următoare:

„Suntem într-o etapă avansată: licitația a fost finalizată. Ordinul de începere a lucrărilor de proiectare a fost dat și avem șase luni pentru partea de proiectare și 30 de luni pentru execuție. Firma este mobilizată, așteptăm să vedem desfășurarea lucrărilor, astfel încât în 2029 să putem avea o cale ferată reabilitată, cu sistem de semaforizare inteligent și stații noi”.

Trenul metropolitan prevede și o conexiune a Gării din Someșeni cu Aeroportul Internațional Cluj, dar și mai multe pasaje:

„Acolo va fi un pasaj ce va conecta gara cu aeroportul, iar cei care vin din zona metropolitană și vor să ajungă la aeroport, vor beneficia de o conexiune sigură.

De asemenea vorbim și de un pasaj subteran în zona Fabricii de Zahăr – cei care vor să traverseze zona nu vor mai fi nevoiți să stea la semafor. Un alt pasaj pietonal suprateran va fi realizat în zona Tetarom.

Practic, lucrurile merg într-o direcție bună, iar în paralel cu realizarea stațiilor se desfășoară procedura de achiziție a celor șapte rame.

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Termenul limită pentru depunerea ofertelor se încheie la finalul lunii. Contractul de finanțare a fost semnat în februarie 2026, deci suntem singurul oraș din România care a semnat un contract de finanțare pentru trenul metropolitan. Este cel mai avansat proiect de acest tip din România. Este un pas important în privința creșterii mobilității din Cluj”, a explicat Dan Tarcea.

Trenul metropolitan va reprezenta o alternativă rapidă de mobilitate, cu impact asupra locuirii și conexiunii zonelor limitrofe Clujului.

Mobilitate crescută pentru studenți și dezvoltarea zonelor limitrofe

Un element important pe care îl vizează realizarea trenului metropolitan se referă la tema locuirii și facilitarea accesului rapid pentru studenți și angajați. Practic, trenul metropolitan va permite o conexiune rapidă din zona metropolitană în centrul Clujului.

Primăria Cluj-Napoca împreună cu Universitatea Tehnică și Universitatea Babeș-Bolyai colaborează în privința creșterii numărului de locuri de cămine, realizarea unui campus universitar și facilitarea accesului la facultate, prin transport rapid:

„Costul locuirii poate reprezenta un impediment pentru cei care vor să vină la Cluj. În acest sens, am avut întâlniri atât cu Universitatea Tehnică, cât și cu Universitatea Babeș-Bolyai, spre a identifica soluții pentru creșterea numărului de locuri în cămine.

Câteva proiecte sunt în lucru, universitățile vor veni cu o serie de propuneri. Tema campusului universitar a fost abordată în cadrul unei întâlniri extinse la care au participat toate universitățile. Cele două proiecte – campusul universitar și creșterea numărului în cămine - sunt complementare. Iar pe de altă parte, ne-am gândit la soluții prin care să cream o mobilitate mai bună, astfel încât oamenii să poată sta la 20 km de Cluj și să ajungă într-un timp relativ scurt în oraș. Putem încuraja astfel și creșterea zonelor limitrofe Clujului. Odată cu realizarea trenului metropolitan, aceste lucruri se pot concretiza”, a declarat viceprimarul Clujului Dan Tarcea.

Cofinanțarea proiectului trenului metropolitan, care revine primăriilor implicate în dezvoltarea proiectului – aproximativ 10 milioane de euro, a fost preluată de Consiliul Județean Cluj.

Trenul metropolitan va parcurge 60 km, cu o frecvență crescută – 2 trenuri pe oră. Acestea vor fi coroborate cu celelalte trasee gestionate de CFR.

Din valoarea totală a contractului de finanțare – 285 de milioane de euro, o parte din acești bani – circa 50 de milioane de euro, este parte a CFR-ului. Fondurile vor fi folosite de CFR pentru proiectul de modernizare a căii ferate Cluj-Napoca – Coșlariu, astfel încât trenurile să poată funcționa în paralel cu trenurile aflate în circulație în prezent.

Proiectele Clujului depășesc 4 miliarde de euro

„Ne-am asumat niște proiecte foarte mari, cred că suntem singurul oraș din România cu proiecte de peste 4 miliarde de euro. Nici Bucureștiul nu are asemenea proiecte.

De altfel, niciun proiect de infrastructură mare nu funcționează singur. Ele sunt complementare și nu se exclud: metroul nu exclude centura metropolitană, centura metropolitană nu exclude trenul metropolitan, iar trenul metropolitan nu exclude metroul. Sunt proiecte care trebuie să funcționeze împreună, de aici și abordarea integrată”, a mai adăugat viceprimarul Dan Tarcea.

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