Primăria încheie un parteneriat cu CFR pentru realizarea trenului metropolitan Cluj

Parteneriat pentru realizarea trenului metropolitan Cluj. Primăria va încheia un acord de asociere cu CFR SA pentru obținerea finanțării europene necesare implementării transportului feroviar metropolitan rapid.

Trenul metropolitan Cluj, realizat în parteneriat cu compania națională de căi ferate CFR|Foto: monitorulcj.ro

Recent, Primăria Cluj-Napoca a înregistrat o nouă etapă în derularea proiectului trenului metropolitan prin lansarea licitației pentru achiziția celor șapte trenuri electrice ce vor asigura transportul feroviar metropolitan.

La începutul săptămânii viitoare, Consiliul Local va dezbate proiectul parteneriatului cu compania națională de căi ferate CFR SA, etapă preliminară încheierii contractului de finanțare și obținerii finanțării europene.

Conform proiectului ce va fi dezbătut, luni, în ședința de Consiliu Local, parteneriatul cu CFR SA va fi încheiat pe o perioadă de cinci ani, cu psobilitatea de prelungire, și vizează asigurarea colaborării pentru implementarea proiectului trenului metropolitan Cluj.

Astfel, în baza unui acord anterior încheiat cu localitățile beneficiare parte din proiect, Municipiul Cluj-Napoca va realiza parteneriatul cu CFR SA.

„Se aprobă încheierea acordului de asociere pentru realizarea obiectivelor principale în vederea implementării proiectului Tren Metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Apahida-Jucu-Bonțida, etapa I a sistemului de Transport Metropolitan Rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclsuiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții, Componenta 2 Tren Metropolitan Cluj, între municipiul Cluj-Napoca în nume propriu și în numele și pe seama UAT-urilor Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gâbău, pe de o parte și Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, pe de altă parte”, se arată în proiectul de hotărâre ce va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local.

În urma încheierii acordului de asociere, compania de căi ferate va asigura terenurile și infrastructura feroviară necesară, iar municipalității îi revine asigurarea părții de finanțare aferente.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

„Încheierea acordului de asociere este necesară fiind un pas preliminar important încheierii contractului de finanțare în baza căruia se va realiza absorbția de fonduri europene”, se arată în motivarea proiectului de hotărâre.

Obiectivele acordului de asociere vizează:

*intervenții la infrastructura de cale ferată destinată transportului feroviar metropolitan

*dezvoltarea facilităților multimodale pentru transportul de pasageri

*realizarea pasajelor, a racordurilor rutiere și a trecerilor la nivel pentru facilitarea accesului

*intervenții de regenerare și reamenajare urbană în zonele adiacente

*achiziția de material rulant necesar operaționalizării transportului feroviar metropolitan.

Mobilitate urbană și transport feroviar modern

Trenul metropolitan Cluj, un proiect complex estimat la 250 de milioane de euro, va descongestiona traficul rutier de pe DN1, DN1F și DN1C și va reprezenta o soluție modernă și nepoluantă de transport pentru mii de călători.

Proiectul trenului metropolitan Cluj vizează realizarea infrastructurii rutiere și pietonale, și include patru pasaje subterane pietonale, cu un punct intermodal în zona Aeroportului (stațiile Piața 1 Mai, Fabricii de Zahăr, IRA și Aeroportul Internațional „Avram lancu”). În plus, pe traseul trenului metropolitan vor fi realizate opt parcări auto (stațiile Gârbău, Rădaia, Hoia, Dezmir, Apahida, Câmpenești, Jucu de Jos, Bonțida).

Licitații deschise pentru implementarea proiectului

Prima licitație privind lucrările de proiectare și execuție a infrastructurii feroviare, în valoare de peste 474 milioane de lei/circa 93,6 milioane de euro) a fost deschisă pe 27 mai 2025, cu un termen limită pentru depunerea ofertelor stabilit pentru 1 septembrie 2025.

La mijlocul lunii august, Primăria a lansat licitația pentru achiziția a 7 trenuri electrice, investiție estimată la 87,6 milioane de euro. Astfel, licitația vizează achiziția a 7 rame electrice pentru transportul metropolitan de călători și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri aferente obiectivului de investiție Tren Metropolitan Cluj.

Potrivit caietului de sarcini, serviciile de mentenanță vor fi asigurate pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării perioadei cu încă 15 ani (mentenanță totală: 30 de ani). Suplimentarea cantitatilor achizitionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin incheierea unor acte adiționale la contractul de achiziție.

Valoarea totală estimată a contractului este de 333.800.000 - 443.600.000 lei/circa 65,9 milioane euro – 87,6 milioane euro, după cum urmează:

*224.000.000 lei, fără TVA – achiziție trenuri

*109.800.000 lei, fără TVA – mentenanță și reparații necesare pentru funcționarea trenurilor pentru o perioadă de 15 ani

*109.800.000 – pentru posibilitatea extinderii mentenanței și reparațiilor necesare pentru funcționarea trenurilor pentru o perioadă de încă 15 ani

O a treia licitație aflată în pregătire se referă la supervizarea lucrărilor proiectului trenului metropolitan, fiind estimată la circa 10.000.000 de lei.

În toamna anului trecut, Primăria Cluj-Napoca încheia un parteneriat cu comunele din zona metropolitană pentru realizarea proiectului trenului metropolitan.

