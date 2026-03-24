Primăria Cluj-Napoca scoate la licitație contractul de supervizare pentru trenul metropolitan, estimat la 1,5 milioane de lei

Primăria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru servicii de consultanță și supervizare în cadrul proiectului trenului metropolitan, un pas esențial în pregătirea uneia dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zona metropolitană.

Municipalitatea a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul pentru atribuirea contractului de „Servicii de consultanță și realizarea operațiunilor prevăzute de Legea nr. 255/2010”, necesare implementării proiectului „Tren Metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida”.

Valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 1.008.185 lei și 1.512.277 lei, fără TVA, în funcție de complexitatea serviciilor prestate. Acestea includ atât suport tehnic de specialitate, cât și gestionarea procedurilor legale, în special cele privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică.

Interes pentru proiect

Proiectul trenului metropolitan implică două proceduri majore: una pentru execuția lucrărilor și alta pentru consultanță și supervizare. În ceea ce privește lucrările de infrastructură feroviară, deja s-au înscris ofertanți din România, Austria, Polonia și Kazahstan.

Licitația actuală vine în completarea acestor demersuri, asigurând suportul tehnic și juridic necesar derulării proiectului.

Lucrări complexe pentru modernizarea infrastructurii feroviare

Intervențiile prevăzute în cadrul proiectului vizează reabilitarea suprastructurii liniilor CF 300 și 412. Printre lucrările planificate se numără înlocuirea șinelor și traverselor uzate, modernizarea aparatelor de cale, consolidarea terasamentului și îmbunătățirea instalațiilor tehnice.

De asemenea, vor fi realizate lucrări asupra schimbătoarelor de cale, trecerilor la nivel și sistemelor de siguranță, inclusiv montarea unor componente esențiale precum inductorii de autostop.

Un proiect-cheie pentru mobilitatea din Cluj

Trenul metropolitan este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de mobilitate din regiune, având ca obiectiv conectarea rapidă a localităților din zona metropolitană cu municipiul Cluj-Napoca.

Investiția ar urma să reducă semnificativ traficul rutier și să ofere o alternativă modernă și eficientă pentru transportul public în zona Clujului.

Boc: „Clujul își va menține direcția europeană de modernizare”

Potrivit primarului Emil Boc, trenul metropolitan va contribui decisiv la reducerea traficului și la dezvoltarea economică a zonei.

„Trenul metropolitan va contribui decisiv la descongestionarea traficului și la extinderea locuirii de calitate. Acest proiect va pregăti Clujul pentru anii 2030–2050. Clujul își va menține direcția europeană de modernizare”, a declarat edilul.

